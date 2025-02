Caso Almasri, la Corte dell'Aia indaga sull'operato del governo

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla Corte penale internazionale dell'Aia è stato aperto un fascicolo sull'operato del governo sul caso Almasri. A riferirlo è il quotidiano Avvenire in un articolo a firma di Nello Scavo. Il fascicolo sarebbe stato aperto partendo dalla denuncia di una presunta vittima del generale libico. L'accusa contro l'Italia sarebbe " ostacolo all'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 70 dello Statuto di Roma ". Chi ha mosso la denuncia pare sia un rifugiato sudanese che aveva denunciato nel 2019 le violenze di Almasri. Ospite di "Un giorno da pecora", il ministro della Giustizia ha commentato l'apertura del fascicolo: " Orami a questo mondo tutti indagano un po' su tutto. Noi abbiamo fiducia nella giustizia umana, o meglio, postulo la giustizia divina perchè quella umana spesso è fallibile "

Il quotidiano riferisce che nella denuncia sono stati fatti nomi di Giorgia Meloni, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. L'iscrizione, spiega L'Avvenire, a protocollo dell’istanza e l’invio agli uffici della Corte che hanno emesso il mandato di cattura per il generale Almasri, conferma l’esistenza del fascicolo su cui poi la procura deciderà in quale modo procedere. " Il richiedente, un cittadino sudanese del Darfur con lo status di rifugiato in Francia, sostiene che sua moglie, lui stesso e innumerevoli membri del gruppo di cui fa parte ('migrantì) sono stati vittime di numerosi e continui crimini ", si legge nella richiesta inviata al procuratore dell'Aia dopo l'informativa di Nordio e Piantedosi alla Camera.

Si dà informazione che nella comunicazione del 2019, il sudanese ha fornito " un'ampia serie di prove " che a suo dire implicavano responsabilità di alti funzionari dell'Ue e dell'Italia, tra cui ex primi ministri e ministri italiani per avere favorito il compimento di crimini contro i diritti umani in Libia. La sua è una delle testimonianze che sono state allegate al mandato di cattura per spiccato Almasri. Il quotidiano, nell'articolo di Nello Scavo, riferisce che nelle 23 pagine dell'ordinanza dell'Aia viene dichiarato che il generale libico si trovava in Italia da 12 giorni ma, in realtà, precisa l'Avvenire, nei giorni precedenti al 18 gennaio Almasri era in Europa ma non in Italia, dove è rimasto dal 18 al 22 gennaio, quando poi è stato rimpatriato.

hanno abusato dei loro poteri esecutivi per disobbedire ai loro obblighi internazionali e nazionali

Per l'accusa, i ministri della Giustizia e dell'Interno, oltre che il presidente del Consiglio, sono "sospettati" perché, non consegnando il generale, "".