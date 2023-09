"Ci batteremo contro la cancel culture". La Meloni porta i fiori alla statua di Cristoforo Colombo

New York - Oggi per Giorgia Meloni è il secondo e ultimo giorno della sua "prima" all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Alle 16 ora americana (le 22 in Italia) la premier avrà un incontro bilaterale con il segretario generale dell'Onu , Antonio Guterres. Mentre alle 19 (l'una di notte italiana) farà il suo intervento davanti all'Assemblea generale del Palazzo di Vetro. Due appuntamenti in cui la presidente del Consiglio punterà molto sull'emergenza migranti e sulla necessità di coinvolgere le Nazioni Unite per far fronte alla crisi.

Ieri, Meloni ha deciso di chiudere la sua prima giornata newyorkese con una cerimonia simbolica, depositando una corona di fiori ai piedi della statua di Cristoforo Colombo. Una personalità su cui soprattutto negli Stati Uniti (ma anche in Europa) è da tempo in corso un acceso dibattito tra chi lo considera un simbolo identitario e chi un colonialista e razzista, al punto che tante sue statue sono state rimosse. La premier su questo fronte non ha mai avuto esitazioni. "Ci batteremo sempre contro le pratiche vergognose della cancel culture e per la difesa dei simboli, dei monumenti e dei diritti degli italiani all'estero" , disse lo scorso anno in un’intervista a La voce di New York. D’altra parte, sulla "caccia" alle "statue politicamente scorrette", la leader di Fratelli d'Italia è sempre stata netta. "L’odio cieco della sinistra è forgiato dall’ignoranza, la stessa che abbatte e decapita l’immagine di Cristoforo Colombo. Prepotenze degne dell’Isis che vogliono piegare la storia alla loro follia" , scriveva su Twitter qualche hanno fa.