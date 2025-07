"Devo andare, potrebbe arrabbiarsi". E Putin abbandona un forum per la telefonata con Trump

" Scusate, ma devo andare. Non vorrei farlo aspettare: potrebbe arrabbiarsi ". Con queste parole Vladimir Putin si è congedato dal forum sullo sviluppo tecnologico "Idee forti per Tempi nuovi" per rispondere alla telefonata di Donald Trump e questa battuta è rapidamente diventata virale sui social. La telefonata è durata circa un'ora, durante la quale Mosca si è detta " pronta a proseguire il processo negoziale " con Kiev ma non rinuncerà ai suoi obiettivi in Ucraina, per eliminare le cause del conflitto.

Si tratta del sesto incontro telefonico che i due hanno avuto da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca ed è arrivata dopo la conferma da parte del Pentagono della sospensione della fornitura di alcune armi dagli Usa all'Ucraina. Tuttavia, secondo il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, questo tema non è stato trattato durante la conversazione. Dovrebbe essere invece al centro di una telefonata fra Trump e Volodymyr Zelensky, da tenersi presto. Non è trapelato molto sui contenuti di questa telefonata, avvenuta mentre il presidente ucraino arrivava ad Aahrus, in Danimarca, in occasione dell'inizio del semestre di presidenza guidata da Copenaghen. Il viaggio di Zelensky aveva l'obiettivo (centrato) di ottenere nuove assicurazioni sul sostegno militare dell'Europa che, però, con un progressivo disimpegno americano, rischia di non bastare.

Putin ha più volte detto di avere inviato le truppe russe in Ucraina a febbraio del 2022 per respingere una minaccia alla Russia rappresentata dalla spinta dell'Ucraina ad aderire alla Nato e per proteggere i russofoni in Ucraina,argomenti respinti da Kiev e dai suoi alleati. Il leader del Cremlino ha insistito sul fatto che qualsiasi accordo di pace futuro debba prevedere l'abbandono da parte dell'Ucraina della sua intenzione di adesione alla Nato e il riconoscimento delle conquiste territoriali della Russia.

l'importanza di risolvere tutte le questioni controverse, i disaccordi e le situazioni di conflitto esclusivamente con mezzi politici e diplomatici

C'è stato anche tempo di parlare di altro, come dei, "in modo approfondito". Putin ha riferito a Trump "".