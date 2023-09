"Un eroe ucraino". Ma ha combattuto con i nazisti: il caso in Canada

Il presidente della Camera dei comuni canadese, Anthony Rota, si è dovuto scusare per aver reso omaggio a un veterano ucraino-canadese ignorando che avesse prestato servizio in una divisione nazista durante la Seconda guerra mondiale. Yaroslav Hunka, 98 anni, in un discorso tenuto venerdì in occasione della visita di Volodymyr Zelensky è stato definito da Rota "un veterano che ha combattuto per l'indipendenza dell'Ucraina contro i russi" e "un eroe ucraino e un eroe canadese" , suscitando un applauso di quattro minuti dei parlamentari canadesi.

Il caso

Gli Amici del Centro Simon Wiesenthal, l'associazione di difesa della comunità ebraica in Canada, ha segnalato che le osservazioni di Rota ignorano "il fatto orribile che Hunka ha servito nella 14a Divisione Waffen Grenadier delle SS, un'unità militare nazista i cui crimini contro l'umanità durante l'Olocausto sono ben documentati" . Ha quindi preteso delle scuse per la standing ovation in Parlamento definita "scioccante" e "incredibilmente inquietante" .

La 14a Divisione Waffen Grenadier delle SS, conosciuta anche come SS Galizien Division, era una formazione composta prevalentemente da volontari militari ucraini provenienti dalla regione polacco-ucraina della Galizia. Durante la Seconda guerra mondiale, si è resa protagonista di numerosi crimini ai danni dei civili che combattevano per liberare la loro terra dal dominio di Hitler. Con la sconfitta della Germania, alcuni nazisti ucraini migrarono in Canada, tra cui Yaroslav Hunka.

Le scuse

"Venerdì (...) dopo il discorso del presidente dell'Ucraina, ho salutato una persona in tribuna e poi ho appreso nuove informazioni che mi fanno pentire di averlo fatto" , ha scritto Rota in una nota diffusa dopo le polemiche. "Vorrei in particolare offrire le mie più sincere scuse alle comunità ebraiche in Canada e nel mondo" , ha continuato aggiungendo "che sono l'unico responsabile di questa iniziativa e mi assumo la piena responsabilità delle azioni" .

L'ufficio di Justin Trudeau, che era in parlamento con Zelensky durante l'omaggio a Yaroslav Hunka, ha negato qualsiasi coinvolgimento del primo ministro e della delegazione ucraina che non sarebbero stati avvisati dell'incidente. Questo non ha impedito le critiche del leader dell'opposizione, Pierre Poilievre. "L'ufficio protocollo personale di Trudeau è responsabile dell'organizzazione e del controllo di tutti gli ospiti e della programmazione di questo tipo di visite di Stato" , ha postato su X invitando il primo ministro a "scusarsi personalmente" .