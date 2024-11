La first lady brasiliana e il "fuck you" a Elon Musk: cosa è successo al G20

Il presidente del Brasile, Lula, e sua moglie, Janja da Silva

Il G20 di Rio de Janeiro prenderà il via solamente domani ma ci sono già diversi spunti che stanno causando polemica nella politica internazionale. Su tutti, c'è l'intervento di Janja da Silva, first lady del Brasile, che ha partecipato a un panel degli eventi collaterali del vertice di domani, in particolare quello sul Sociale. La moglie del presidente del Paese ospitante stava discutendo delle difficoltà nel contrastare la disinformazione al Cria G20 quando è stata interrotta da un disturbo tecnico, simile al suono di una sirena di una nave. È a quel punto che Janja da Silva, senza pensarci due volte, ha insultato Elon Musk, senza che vi fosse un reale motivo. Impossibile capire la ragione di questa uscita da parte della first lady, che fose voleva fare una provocazione o forse fare una battuta di spirito. Sta di fatto che il risultato è stato una polemica a livello mondiale, alimentata dallo stesso imprenditore, che ha ripreso sul suo profilo X un video della Cnn Brasil che ha registrato il tutto.

" Ciao, penso che sia Elon Musk. Non ho paura di te ", ha detto la moglie del presidente Lula quando è stata interrotta. Per per poi aggiungere subito dopo: " Fuck you, Elon Musk ". La replica del futuro Consigliere di Donald Trump nell'amministrazione che si insedierà il prossimo gennaio non è tardata ad arrivare: " Perderanno le prossime elezioni ". L'imprenditore ha corredato il suo messaggio a tante emoticon che ridono e raccolto, come sempre migliaia di like, mentre la diplomazia internazionale si è irrigidita davanti al comportamento della first lady brasiliana. I funzionari di alto livello dell'amministrazione di Brasilia, spiazzati dall'uscita di Janja da Silva, sono ora preoccupati che questo possa incrinare i rapporti tra i due Paesi, mai stati idilliaci, e che si possano interrompere i tentativi di pragmatismo diplomatico che sono in atto da anni per mantenere aperti i dialoghi utili.

" Abbiamo un problema diplomatico in più ", ha dichiarato Jair Bolsonaro, da sempre vicino a Donald Trump ed Elon

Musk, che con il governo brasiliano è in tensione da diversi mesi. Questa estate nel Paese sudamericano è stato addirittura oscurato il social X, che solo da poche settimane ha ripreso a funzionare nel Paese gialloverde.