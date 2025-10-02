Israele abborda la Flotilla: 20 barche intercettate. Ma gli attivisti insistono: "Altre si dirigono verso Gaza"

Sale la tensione attorno alla Global Sumud Flotilla. Secondo il tracker che ne segue la rotta, 20 imbarcazioni sono state fermate dalle forze israeliane, mentre 22 continuano a navigare verso la costa di Gaza.Tra i fermati anche il senatore M5S Marco Croatti e l’eurodeputata Avs Benedetta Scuderi, che hanno denunciato con video diffusi sui social la loro cattura e la violazione del diritto internazionale. Israele ha intercettato le barche in acque internazionali, mentre la Flotilla parla di “atto di pirateria”.
Salgono a 20 le barche intercettate, altre 22 avanti verso Gaza
Sono salite a 20 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate dalle forze israeliane, mentre 22 barche proseguono al momento la navigazione verso la costa della Striscia di Gaza. È quanto risulta dal tracker che segue in diretta il percorso della Flotilla. Le imbarcazioni fermate sono Adara, All In, Alma, Aurora, Captain Nikos, Dir Yassine, Florida, Grande Blu, Hio, Huga, Jeannot III, Karma, Mohammad Bhar, Morgana, Otaria, Oxygono, Seulle, Sirius, Spectre e Yulara.
Anche senatore M5S Croatti tra i fermati
"Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettava il diritto internazionale. Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati". Con queste parole in un video pubblicato sul suo profilo Facebook il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti ha annunciato di essere stato fermato da Israele mentre partecipava alla missione della Global Sumud Flotilla. Croatti si trovava a bordo della barca Morgana sulla quale c'era anche l'eurodeputata Avs Benedetta Scuderi, che ha anche lei comunicato di essere stata fermata.
Anche eurodeputata Avs Scuderi tra fermati
"Mi hanno catturata, blocchiamo tutto! Israele ha violato ancora una volta il diritto internazionale. Non possiamo restare in silenzio". Così l'eurodeputata Benedetta Scuderi di Avs in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, fermata insieme alle altre persone a bordo dell'imbarcazione Morgana, parte della Global Sumud Flotilla. "Se state guardando questo video è perchè probabilmente sono stata fermata e catturata illegalmente da Israele.Ci hanno intercettate in acque internazionali, hanno violato il diritto marittimo internazionale, hanno preso di mira persone civili che portano aiuti, e lo hanno fatto impunemente", afferma Scuderi nel video. "Questo è un vero e proprio atto di pirateria. Noi equipaggio di mare e voi equipaggio di terra abbiamo dimostrato che un mondo giusto è possibile e che siamo disposti a lottare per averlo", ha aggiunto l'eurodeputata.
Sale a 13 numero imbarcazioni intercettate, oltre 200 attivisti fermati
E' salito a 13 il numero delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate e fermate da Israele. Lo ha comunicato in un aggiornamento su Instagram Saif Abukeshek, membro del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla. Sono oltre 200 gli attivisti a bordo delle imbarcazioni, provenienti da oltre 30 Paesi. Tra questi figurano 30 cittadini spagnoli, 22 italiani, 21 turchi, 12 malesi, 11 tunisini e brasiliani, 10 francesi, 9 irlandesi, 8 algerini, 7 statunitensi, 7 tedeschi, 6 britannici. "La missione continua per rompere l'assedio a Gaza", ha aggiunto Abukeshek, specificando che sono 30 le barche in direzione della Striscia, con le persone a bordo "determinate e motivate".
Circa 30 imbarcazioni procedono verso Gaza
"Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana". È quanto scrive su Telegram la Global Sumud Flotilla, sottolineando che sono 13 le imbarcazioni intercettate.