"Si smantella da sola, non serve Trump". L'affondo di Rampini contro l'Europa "nano politico"

Una bordata all’Unione europea e una stoccata alla gauche democratica americana e nazionale. In un colpo solo, Federico Rampini riesce a mettere al tappeto l’intera sinistra italiana che – da qualche mese a questa parte – non fa altro che sprecare il suo tempo criticando le scelte politiche della nuova amministrazione americana guidata da Donald Trump. In quello che a tutti gli effetti è un bagno di realtà, l’analista del Corriere della Sera evidenzia sia la forza di Trump sia le intrinseche debolezze dell’Europa che la nuova politica americana repubblicana non fa altro che esaltare.

Incalzato nel merito a 4 di sera, il programma politico di approfondimento in onda su Rete 4, Rampini bacchetta l’Ue. "Trump vuole passare alla storia come quello che ha terminato la guerra in Ucraina. L'Europa non è in cima ai suoi pensieri o alle sue passioni. Ha una visione disincantata, cinica e talvolta pure sprezzante dell'Unione europea. Non la considera una realtà degna di essere rispettata", ha spiegato l'editorialista del Corriere della Sera.

"Trump è convinto che farà un accordo con Putin e metterà fine alla guerra"



"Trump è convinto che farà un accordo con Putin e metterà fine alla guerra"

Federico Rampini a #4disera Weekend

L’immagine di un presidente americano che appositamente si impegna a sfaldare i ventisette Paesi europei è tanto suggestiva quanto irrealistica. L’Ue ha già di per sé le caratteristiche di un gigante burocratico e di un nano politico. "Non persegue un disegno sistematico di divisione, smantellamento dell'Unione europea, anche se pensa che quel compito lo stanno svolgendo già gli europei da soli” , sentenzia Rampini. E il piano di riarmo proposto dalla presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, non cambia la situazione.

“Vi assicuro che, stando in America e ascoltando i leader europei che sono andati negli Usa, si capisce che le cose che vanno a dire da Trump sono molto diverse da quelle che dicono a voi. E i titoli dei media europei, che parlano di leader incalzanti nei confronti di Trump, non descrivono il tono e i contenuti che hanno avuto alla Casa Bianca",

ha aggiunto Rampini.