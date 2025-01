L'intervista di Sala a Zelensky: "Meloni? Ha un canale privilegiato con Trump, si fida di lei"

Cecilia Sala e Volodymyr Zelensky

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la prigionia in Iran, Cecilia Sala è tornata a lavoro e il suo primo incarico è stata un'intervista realizzata a Volodymyr Zelensky per il quotidiano Il Foglio. È stata lei stessa ad annunciarlo, condividendo sui social uno scatto che la ritrae insieme al presidente ucraino. " Sono tornata a Kyiv per un faccia a faccia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, adesso che negli Stati Uniti si è insediato Donald Trump. Abbiamo parlato del piano di pace che avrebbe in mente il nuovo presidente americano, di fascismi, di Charlie Chaplin, di come la guerra peggiora le persone ", ha scritto la giornalista accompagnando l'immagine.

Nelle anticipazioni dell'intervistato si leggono le dichiarazioni del presidente ucraino, secondo il quale " Trump vuole davvero mettere fine alla guerra. dice che questa guerra non potrà fare altro che "peggiorare", intende per la Russia. È importante che una persona forte faccia arrivare questo messaggio a Putin. Il presidente americano dice che vuole davvero mettere fine alla guerra ". Tuttavia, secondo Zelensky, il neo-presidente americano non avrebbe " chiari i dettagli del piano di pace. Quasi tutto dipende da cosa possiamo ottenere noi ucraini per proteggerci, perché non commetteremo di nuovo gli errori del passato, e da Putin, se vuole fermare l'invasione: io penso che non lo voglia ".

Dalle anticipazioni, sembra che Sala abbia chiesto anche un commento a Zelensky sulla presenza di Giorgia Meloni all’insediamento di Donald Trump e per il presidente ucraino questo questa è " una buona notizia per l'Italia: forse con questo canale di dialogo privilegiato lei potrà essere utile all'Europa, io spero che potrà esserlo anche all'Ucraina ". Spiegando il perché del suo pensiero, Zelensky ha sottolineato che oltre i ruoli istituzionali che ricoprono i leader " siamo tutti persone - Trump, Meloni e io - e i rapporti umani che siamo capaci di instaurare contano. Io ho un bellissimo rapporto con lei, la considero una persona leale e un'amica ".

spero soltanto che la relazione di Meloni con il presidente americano non sia ancora migliore di quella che ha con me

Zelensky afferma di sapere che il presidente americano si fida di Meloni e, conclude scherzando, "".