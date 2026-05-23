Melody, l’effetto Meloni in Borsa: boom del 15% per l’azienda “sbagliata”

Potremmo definirla l’eterogenesi del reel. Un insieme di conseguenze non volute e non cercate, a cominciare da quella che è piovuta addosso alle azioni della Parle Industries Ltd di Mumbai che nei tre giorni successivi alla pubblicazione del reel postato su Instagram da Giorgia Meloni, mentre riceve in dono dal premier indiano Narendra Modi una confezione di caramelle Melody, ha visto aumentare il valore di mercato del 15%.

Tre rialzi successivi, ciascuno del 5%, il limite massino consentito dalla Borsa di Mumbai per tenere sotto controllo le speculazioni, che hanno portato il titolo della società indiana a crescere senza una ragione evidente, se non effetto della confusione che si è generata tra i due brand indiani. Anche perché la Parle Products Pvt. Limited, l’azienda dolciaria che ha beneficiato a costo zero di una straordinaria audience sul marchio, non è attualmente quotata e non si prevede nell’immediato alcun approdo sul mercato azionario.

Mentre è stata la Parle Industries, sempre con sede a Mumbai ma con interessi che spaziano dalla produzione di software agli investimenti immobiliari quindi che non ha nulla a che fare con caramelle, biscotti e dolciumi vari, a incassare gli effetti di quello che definiamo il meme stock, cioè una impennata virale del prezzo e dei volumi di scambio delle azioni. Una crescita esponenziale determinata quasi interamente dalle comunità online e dal clamore mediatico sui social media, piuttosto che dalle effettive performance finanziarie o dai fondamentali aziendali dell'azienda.

D’altro canto, era inevitabile che questo potesse accadere considerato che fino a questa mattina il reel ha ottenuto 242 milioni di visualizzazioni, 11.7 milioni di like e 475 mila commenti.

Per completare il censimento degli effetti imprevedibili e non programmabili della polarizzazione social si tenga anche conto la stessa Parle per cavalcare il più possibile l’hype che si è generata ha attivato su Instagram un secondo account con il nome utente officialparlemelody, già con spunta blu, ma nelle informazioni del profilo preferito riportare quanto ha detto la Meloni nel reel: “caramella mou molto, molto buona”.