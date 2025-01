"Nessuna contraddizione". La lezione di Meloni alla sinistra dopo la missione in Arabia

Ascolta ora 00:00 00:00

"L’opposizione mi rinfaccia qualsiasi cosa ma non c’è contraddizione fra quello che dicevo ieri e quello che faccio oggi". Il giorno dopo la firma degli accordi con l'Arabia Saudita, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante un punto stampa tenutosi al termine della missione prima di spostarsi in Bahrein, replica alle critiche arrivate dal centrosinistra che ieri, sui social, ricordato che, quando era all’opposizione, aveva descritto quel paese come un “regime fondamentalista”.

"Italia e Arabia Saudita hanno interesse a stringere rapporti strategici" , ha ribadito Meloni riferendosi di nuovo agli accordi commerciali stipulati ieri del valore di 10 miliardi di dollari. " Altro tema è la questione di chi dovesse favorire attività di proselitismo in Europa e su questo io non ho cambiato idea", ha ribadito Meloni che, poi, ha chiosato: "Ma non mi pare che ci sia nulla di tutto questo nel lavoro che abbiamo fatto in questi giorni". Il presidente del Consiglio ha insistito sul fatto che l'Arabia Saudita "è un attore chiave" nel Medio-Oriente e, pertanto, ha ribadito la necessità di una "normalizzazione dei rapporti tra Arabia e Israele", ma "anche in Libano, dove Arabia ha ruolo chiave nel rafforzamento delle istituzioni libanesi e nell’elezione del nuovo presidente" . Secondo Meloni " oggettivamente Riad è un attore che, particolarmente nel Medio Oriente ma anche in Africa, può avere e ha un ruolo molto importante di stabilizzazione e di normalizzazione, un interlocutore con il quale è importante lavorare insieme".

Ora la delegazione italiana è in viaggio verso il Bahrein per l'ultima tappa della missione nel Golfo del presidente del Consiglio. Anche questa è la prima visita ufficiale di Meloni nel Paese mediorientale dove incontrerà il sovrano Hamad Bin Isa Al Khalifa con cui affronterà temi di comune interesse come i programmi di cooperazione, la difesa e la lotta all'immigrazione irregolare.

L'Italia negli ultimi anni ha avviato relazioni più intense con il Bahrein, promuovendo frequenti incontri politici bilaterali e varie forme di maggiore collaborazione nei fori multilaterali. Anche dal punto di vista economico si registrano maggiori scambi commerciali che hanno ampi margini di miglioramento.