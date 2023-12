Migranti, la Corte costituzionale albanese sospende l'accordo con l'Italia

L’Alta corte dell’Albania ha sospeso la ratifica dell’accordo siglato dai premier Giorgia Meloni e Edi Rama per la creazione nel Paese di centri per i migranti a gestione italiana, accogliendo i due ricorsi presentati separatamente dal Partito democratico di Luzilm Basha, formazione di opposizione, e da 28 deputati schierati a fianco dell’ex primo ministro di centrodestra Sali Berisha. La maggioranza di governo socialista aveva previsto l’approvazione del documento nella sessione parlamentare di giovedì 14 dicembre.

Il presidente della corte albanese Holta Zacaj ha dichiarato che questa decisione è stata immediatamente comunicata al parlamento di Tirana, obbligandolo a interrompere la procedura di ratifica. Nelle accuse presentate dall’opposizione si sostiene che l’intesa con Roma viola la Costituzione del Paese e le convenzioni internazionali alle quali l’Albania attualmente aderisce. I ricorsi saranno esaminati il 18 gennaio 2024 e i giudici avranno un tempo massimo di tre mesi per emettere una sentenza.

Il protocollo aveva ricevuto il via libera dell’esecutivo italiano il 5 dicembre, ad un mese esatto dalla sua sottoscrizione da parte dei due capi di governo a Palazzo Chigi. Esso prevede la realizzazione di una struttura nel porto di Shengjin, dove approderanno i migranti, e di un’altra a Gjader, 20 chilometri nell'entroterra del Paese. La seconda sarà quella dedicata all’accertamento dei presupposti per la protezione internazionale e per il rimpatrio di coloro che non hanno diritto a entrare nel nostro Paese. Entrambe le strutture e il personale impiegato saranno completamente a carico dell’Italia e potranno ospitare un massimo di 3mila persone alla volta.