"Non viola i diritti": ora pure l'Ue apre all'accordo Italia-Albania sui migranti

Tante chiacchiere, molte bufale, sterminate filippiche. Negli ultimi giorni la sinistra ha dato il meglio (o peggio, dipende dai punti di vista) di sé sull’accordo sui migranti firmati da Italia e Albania. Molti soloni rossi hanno denunciato violazioni dei diritti a non finire, ma oggi è arrivata la doccia gelata. Interpellata sul punto nella conferenza stampa di presentazione del pacchetto sulle competenze e la mobilità dei talenti extra Ue(, la commissaria europea agli Affari Interni Ylva Johansson non ha utilizzato troppi giri di parole: "La nostra valutazione preliminare è che l'intesa tra Italia e Albania non viola il diritto comunitario ma è al di fuori di esso" .

Con buona pace dei compagni, l’intesa tra Tirana e Roma non viola il diritto comunitario. Nella valutazione preliminare della Commissione, il servizio giuridico ha tenuto conto di un punto: l’intesa tra Italia e Albania sembra applicarsi a tutti i soccorsi effettuati da navi italiane in "alto mare", ovvero al di fuori delle acque territoriali italiane e quindi europee. Per questo motivo, l’esecutivo europeo valuta l’intesa fuori dal diritto di asilo comunitario.

In caso contrario, un salvataggio condotto in acque europee porterebbe all'applicazione del diritto di asilo dell'Ue, come previsto dai Trattati e dal regolamento di Dublino. Bruxelles ha inoltre tenuto conto della possibilità che un cittadino di un Paese terzo faccia richiesta di asilo in uno Stato extra-Ue, in questo caso l'Albania: ebbene, la richiesta andrebbe fatta in uno spazio dove il Paese Ue ha una giurisdizione extra-territoriale, i consolati ad esempio.