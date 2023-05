Migranti, l'allarme di Frontex: "Record di arrivi illegali nel Mediterraneo centrale"

Nei primi quattro mesi dell'anno, ovvero da gennaio ad aprile 2023, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione europea attraverso il Mediterraneo centrale è quadruplicato rispetto allo stesso periodo del 2022. A comunicarlo è Frontex, secondo cui si tratta del livello più alto da quando l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha iniziato a raccogliere dati nel 2009. " Anche se le voci relative a tutte le altre principali le rotte sono diminuite rispetto a un anno fa ", viene aggiunto.

I numeri di Frontex

Nello specifico Frontex ha affermato che nei primi quattro mesi dell'anno il numero di rilevamenti di attraversamenti irregolari alle frontiere esterne dell'Unione europea ha raggiunto quasi 80.700: all'incirca si tratta del 30% in più rispetto a un anno fa e del totale più alto per il periodo gennaio-aprile dal 2016, secondo i calcoli preliminari. I rilevamenti segnalati dalle autorità nazionali sulla rotta del Mediterraneo centrale sono aumentati a quasi 42.200 nel periodo gennaio-aprile 2023.

Frontex ha fatto sapere che la rotta del Mediterraneo centrale ha rappresentato finora quest'anno poco più della metà degli attraversamenti irregolari verso l'Ue; gli ingressi su altre rotte migratorie verso l'Unione europea hanno registrato un calo. Il Mediterraneo centrale ha guidato tutto l'aumento del 28% dei rilevamenti totali allo stato attuale, mentre per il resto delle prime sette rotte sono emersi cali compresi tra il 7% e il 47%.

I gruppi criminali di contrabbandieri

Con il passare del tempo i gruppi criminali di contrabbandieri ricorrono all'utilizzo di imbarcazioni metalliche, che spesso vengono assemblate in maniera frettolosa a poche ore dalla partenza. In molti casi i pescherecci le trainano verso l'isola italiana di Lampedusa, che in sostanza viene giudicata come " la loro destinazione principale ".

Inoltre Frontex ha posto l'attenzione sul fatto che i gruppi della criminalità organizzata stanno cogliendo al balzo la volatilità politica in alcuni Paesi di partenza con l'obiettivo di aumentare il numero di migranti che trasportano attraverso i confini dell'Unione europea. In risposta, oltre 2.400 agenti dei corpi permanenti e il personale di Frontex stanno partecipando alle operazioni " per proteggere le frontiere esterne dell'Ue oltre a sostenere gli Stati membri e i Paesi limitrofi che affrontano varie sfide alle frontiere esterne ".