"Non ci sono confini ideologici": il premier Rama e la stoccata alla sinistra

"Sono stanco di ripetere la stessa risposta. Noi abbiamo fatto la nostra parte, sta all’Italia gestire i centri". Edi Rama, premier dell'Albania, in una intervista a Repubblica parla dell'accordo con l’Italia per il rimpatrio dei migranti siglato con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e poi lancia una stoccata tremenda alla sinistra nostrana e ai detrattori della leader di Fdi: "Io ho la mia idea di socialismo europeo. Per me non ci sono confini ideologici che impediscono di lavorare con altri che possono pensarla diversamente su certe cose. Non credo alle caricature che ci dividono in campi nemici".

E poi, parlando dei risultati elettorali, Rama dice: "Queste elezioni sono state un referendum sull’Europa. Abbiamo vinto perché qui c’è una gran voglia di Europa che noi incarniamo meglio di tutti. La gente vuole arrivarci. Stiamo negoziando a velocità impressionante. Per noi è una questione di dignità e di diritto di cittadinanza in un continente dove siamo un popolo antico, ma siamo trattati sempre come stranieri. Essere europei non solo per diritto naturale, ma anche europeo, è per noi un traguardo storico".

Venerdì l'Albania ospiterà i capi di Stato del Consiglio politico europeo per quello che Rama definisce un "incontro molto importante: è il primo dopo gli sviluppi tra

Russia, Ucraina e Usa. Penso che l’Europa debba avere la sua idea chiara su questa nuova partita aperta nel mondo e cercare di essere unitissima. E dobbiamo tenere anche i Balcani il più possibile coesi nel cammino europeo".