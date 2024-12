"Occasione di dialogo". L'incontro "privato" tra Meloni e Trump all'Eliseo

Giorgia Meloni e Donald Trump a Parigi

La narrazione, che è più una speranza, delle opposizioni è che Giorgia Meloni non abbia esperienza in politica estera. La realtà è che, con lei a Palazzo Chigi, l'Italia non ha solamente recuperato centralità nelle dinamiche dell'Unione europea ma ha acquisito maggiore peso anche nelle relazioni extra Ue. Ne è la dimostrazione il risultato ottenuto con il rallentamento dei migranti dal Nord Africa grazie agli accordi con Libia, Egitto e Tunisia, per esempio, ma anche il rapporto saldo che ha con Joe Biden e quello che sta costruendo con Donald Trump. Ed è da leggersi in quest'ottica la presenza di ieri sera a Parigi del premier italiano, che all'Eliseo ha incontrato sia il presidente eletto degli Stati Uniti che Elon Musk, entrambi presenti della Capitale francese per la riapertura di Notre Dame a 5 anni dal devastante incendio che rischiò di cancellarla per sempre.

Il presidente del Consiglio era seduta nei primi banchi della cattedrale, insieme alle più alte cariche provenienti da tutto il mondo. Una presenza che è stata confermata solo venerdì sera, in bilico fino all'ultimo. Dopo la messa, e la successiva cena di gala organizzata all'Eliseo per i "notabili" che hanno voluto presenziare all'evento storico, è stato il momento dell'incontro tra Meloni e Trump. " È stata una piacevole occasione di dialogo quella di questa sera all'Eliseo con Donald Trump ed Elon Musk ", ha scritto il premier su X al termine dell'incontro, postando uno scatto che la ritrae insieme al presidente che si insedierà il prossimo gennaio a Washington e al ceo di Tesla. L'incontro, come hanno sottolineato i membri dello staff del presidente eletto, era "privato", quindi non è dato sapere cosa si siano detti in uei minuti di conversazione.

Si tratta, però, del primo bilatrale tra Meloni e Trump dai contorni istituzionali. Quando si sono conosciuti, ormai anni fa alla convention dei Conservatori, infatti, non ricoprivano entrambi un ruolo di rappresentanza dei rispettivi Paesi.

Ora che Meloni è presidente del Consiglio italiano e Trump è di nuovo, anche se non insediato, il presidente degli Stati Uniti, è tutto cambiato. Pare che il premier italiano sia stato invitato dal tycoon all'insediamento di Washington e solo a quel punto, come da protocollo, il loro incontro diventerà ufficialmente istituzionale.