Elon Musk premia Meloni a New York: "Ha fatto un lavoro incredibile"

Premiata a New York " per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all'Unione Europea e all'alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024" . È con questa motivazione che Giorgia Meloni riceve direttamente dalle mani di Elon Musk il "Global Citizen Award 2024" dell'Atlantic Council. Si tratta di un riconoscimento che viene consegnato ogni anno alla Ziegfeld Ballroom a margine della settimana di alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a personalità internazionali che più si sono distinte a livello globale: tra i precedenti vincitori del riconoscimento figurano Shimon Peres, Henry Kissinger, Volodymir Zelensky, Christine Lagarde, Rania di Giordania, Mario Draghi e Sundar Pichai.

La presidente del Consiglio ha fatto " un lavoro incredibile come primo ministro dell'Italia: un record in termini di crescita economica e di occupazione ", ha affermato il fondatore di SpaceX nel discorso introduttivo alla consegna del premio a Meloni, aggiungendo che per lui " è un onore essere qui per dare questo premio ad una persona ancora più bella dentro di quanto sia fuori: ha fatto un lavoro incredibile, ed è una persona autentica e onesta ", una donna " che ammiro " e che viene definita anche " onesta e verace ". Il capo del governo italiano e l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, tra l'altro, erano seduti insieme allo stesso tavolo durante la serata di gala.

La cerimonia di premiazione ha visto la premier salire sul palco della Ziegfeld Ballroom sulle note della canzone "Una donna per amico" di Lucio Battisti, eseguita dall'orchestra. Meloni ha ribadito tutto il proprio "orgoglio" in qualità di prima donna a servire come premier di " una nazione straordinaria " come l'Italia e ha ricordato " lo sforzo del governo italiano per riformare il Paese, in modo da renderlo ancora una volta protagonista nello scacchiere internazionale ". In un passaggio del suo intervento pronunciato alla platea della celebre sala da ballo di Manhattan la leader di Fratelli d'Italia ha specificato che un esponente politico ha fondamentalmente due opzioni: " essere una guida o uno che segue, indicare una rotta o meno, agire per il bene del tuo popolo o agire solo guidato dai sondaggi. Bene, la mia ambizione è guidare, non seguire ".

In ogni caso la presidente del Consiglio ribadisce che Italia e Stati Uniti siano uniti da un " legame inseparabile, indipendentemente dalle visioni politiche dei rispettivi governi ". Un legame dimostrato dai " tanti amici di origine italiana che sono qui, in rappresentanza di una comunità che per generazioni ha contributo a rafforzare l'America ".

di difendere parole come Nazione e Patriottismo

uno stato della mente nel quale si appartiene a una cultura, una tradizione e dei valori condivisi

Sto iniziando dall'uomo allo specchio, gli sto chiedendo di cambiare la sua strada

dobbiamo iniziare da noi stessi, per sapere chi siamo veramente e rispettarlo, così da poter comprendere e rispettare anche gli altri

Ricordando infine che non bisognerebbe mai vergognarsi "" perché significano "", la premier cita Michael Jackson: "". Quindi, "".