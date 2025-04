Iniziato il vertice Iran-Usa a Roma. Teheran: “A Roma per un accordo"

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi

È iniziato a Roma il secondo round di colloqui sul nucleare tra Iran e Usa. Una settimana dopo il vertice iniziale – descritto come “costruttivo” – i due Paesi torneranno a confrontarsi sotto la mediazione del Sultanato dell'Oman: presenti nella Capitale il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff. Si tratta del secondo incontro a questo livello dopo il ritiro degli Stati Uniti nel 2018, sotto la prima presidenza Trump, dall’accordo internazionale sul nucleare iraniano, che prevedeva la supervisione delle attività dell'Iran in quest'area in cambio della revoca delle sanzioni. Una volta tornato alla Casa Bianca, il tycoon ha rilanciato la sua cosiddetta politica di "massima pressione" nei confronti dell'Iran, con il quale gli Stati Uniti non intrattengono relazioni diplomatiche dal 1980.

Prima del vertice tra Iran e Usa, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato alla Farnesina il vicepremier Antonio Tajani. Ieri il ministro degli Esteri italiano aveva incontrato l’omologo omanita Badr Albusaidi, salutando con favore l’azione di mediazione svolta da Mascate: "C'è il totale sostegno dell'Italia alla mediazione dell'Oman fra Usa e Iran. Davanti alle numerose sfide politiche e securitarie in un contesto di forte volatilità regionale, l'Italia sia pronta ad accompagnare ogni ulteriore iniziativa in favore della pace e la stabilità internazionale”. Il segretario di Forza Italia incontrerà successivamente il direttore generale della Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi.

L’Italia ha espresso l’auspicio che il vertice di oggi possa imprimere una accelerazione al negoziato per l’individuazione di una soluzione diplomatica necessaria per la stabilità del Medio Oriente. "Le richieste dell'Iran nei colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti, inclusa la rimozione delle sanzioni, sono chiare: tuttavia, date le posizioni contraddittorie assunte da diversi funzionari statunitensi negli ultimi giorni, ci aspettiamo che la parte americana fornisca spiegazioni in merito e rimuova le gravi ambiguità relative alle intenzioni e alla serietà degli Stati Uniti” il commento del portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei riportato dall’Irna, senza fornire ulteriori dettagli. Baghaei ha aggiunto che "l'Iran è determinato a preservare e far valere il suo diritto legale e legittimo all'uso dell'energia nucleare a fini pacifici, nel rispetto degli impegni assunti nel quadro internazionale riconosciuto".

I rappresentanti di Teheran sono a Roma per raggiungere un accordo equilibrato e non per arrendersi, il monito di Ali Shamkhani, alto consigliere della Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei: “La delegazione ha piena autorità per raggiungere un accordo globale”. Oltre a un’intesa serie e garantita, tra gli obiettivi indicati "la revoca delle sanzioni – riporta al-Arabiya – non il modello Libia/Emirati Arabi Uniti" invocato da Israele.

Ali Shamkhani ha evidenziato che Teheran mira a "evitare le minacce, contenere gli aggressori (come Israele) e facilitare gli investimenti": "Non ci sarà alcun accordo con l'America finchè non cesseranno le minacce e Israele non verrà frenato".