Vertice Meloni-Herzog: "Sì ai due stati, sosteniamo mediazione Usa"

Roma blindata per la visita del presidente dello Stato d'Israele Isaac Herzog al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al premier Giorgia Meloni. Un’occasione per ribadire la vicinanza tra i due Paesi e per accendere i riflettori sulla crisi in Medio Oriente. Il primo ministro, nel corso del vertice di Palazzo Chigi, ha ribadito la vicinanza del governo italiano ad Israele e la ferma condanna del terrorismo di Hamas, ponendo l’accento sull’impegno di Roma per la de-escalation a livello regionale, ricordando il ruolo svolto dal contingente italiano al confine con il Libano tramite Unifil e ribadendo la forte preoccupazione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.

Come evidenziato da Palazzo Chigi, nel sottolineare l'importanza di giungere al più presto ad un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi, lavorando nella prospettiva di una soluzione a due Stati, la Meloni ha ribadito che l’Italia continuerà a sostenere la mediazione degli Stati Uniti e a portare assistenza alla popolazione civile della Palestina, incluso attraverso l’iniziativa “FoodforGaza”. Soddisfatto Herzog, che in una nota diramata sui suoi canali social ha definito la Meloni “una leader all'avanguardia in Italia e in Europa, e una vera e importante amica dello Stato di Israele”: “Ho ribadito che non dimenticheremo mai la posizione dell'Italia al fianco di Israele in questi tempi difficili” .

Prima del vertice con la Meloni, Herzog ha incontrato il presidente Mattarella alla presenza del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. Liberazione immediata degli ostaggi e rispetto a Gaza del diritto umanitario, i principali temi affrontati dei due presidenti. Non sono mancate riflessioni sulla soluzione due Stati due popoli, di impedire i rischi di allargamento del conflitto, dell'impegno umanitario italiano per Gaza e di un incremento degli aiuti.

"per la conversazione aperta e schietta su una serie di argomenti",

"la chiarezza morale e per essere al nostro fianco mentre continuiamo ad affrontare gli eserciti terroristici dell'impero del male guidato da Teheran, e mentre lavoriamo instancabilmente per riportare indietro i nostri ostaggi dalla prigionia a Gaza"

Herzog ha ringraziato il capo dello Statononchè per