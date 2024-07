"Voleva destabilizzare le Olimpiadi". Polizia francese arresta un russo

Ascolta ora 00:00 00:00

Le Olimpiadi di Parigi non sono ancora iniziate ma la polizia francese ha già effettuato un arresto nei confronti di un soggetto di nazionalità russa, accusato di voler destabilizzare i Giochi. L'uomo, nato nel 1984, è stato trattenuto e sottoposto a indagine giudiziaria per sospetti di " organizzazione di eventi che potrebbero portare alla destabilizzazione durante i Giochi olimpici ". Così ha spiegato una fonte della procura, che preferisce restare anonima. Questo particolare reato, se venisse confermato, potrebbe portare a una condanna fino a 30 anni. Ma il russo non è l'unico soggetto attenzionato dalla polizia francese.

Il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, ha dichiarato che i controlli hanno impedito a circa 5.000 persone di partecipare alle Olimpiadi, di cui 1.000 sono sospettate di ingerenza a favore di una potenza straniera. " Ci sono 1.000 persone che sospettiamo essere coinvolte in interferenze straniere, possiamo dire di spionaggio ", ha detto ancora Darmanin, che fino alla formazione del nuovo governo ha pieni poteri per la gestione del ministero, soprattutto a fronte di un grosso evento come le Olimpiadi. " Siamo qui per assicurarci che lo sport non venga utilizzato per lo spionaggio, per attacchi informatici o per criticare e talvolta persino mentire sulla Francia e sui francesi ", ha proseguito Darmanin.

" Siamo in allerta e vogliamo che sappiano che non siamo ingenui ", ha detto ancora Darmanin. Tra quelli bloccati prima delle Olimpiadi ci sono soggetti segnalati per sospetta radicalizzazione islamica, estremismo politico di sinistra o di destra, che hanno precedenti penali significativi e altri problemi di sicurezza.

Su 1 milione di persone, 5mila non sono molte, e ciò dimostra il profondo lavoro del Ministero degli Interni

", ha detto ancora Darmanin. I volontari schierati a Parigi per le Olimpiadi saranno 35mila ogni giorno, con un picco di 45mila persone. Ci sono, inoltre, 10mila soldati schierati per le operazioni di sicurezza nella regione di Parigi.