Meloni incontra Zelensky: "Sostegno a 360 gradi, costruire pace giusta"

Una missione lampo in Italia, quella del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per incontrare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, domattina, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I temi dell'incontro di questa sera erano stati anticipati dal portavoce di Zelensky, Serhii Nykyforovin: supporto alla difesa ucraina, conferenza internazionale sulla ripresa dell'Ucraina che si terrà in Italia quest'estate, coordinamento degli sforzi internazionali per raggiungere la pace e integrazione euro-atlantica.

Nel corso del colloquio, si legge in una nota di Palazzo Chigi, Meloni ha espresso "solidarietà" per le vittime dei recenti bombardamenti russi e "ha ribadito il sostegno a 360 gradi che l'Italia assicura e continuerà ad assicurare alla legittima difesa dell'Ucraina e al popolo ucraino, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura". Sul tavolo anche la cooperazione all'interno del G7, comprese le sanzioni contro la Russia. Il presidente ucraino è arrivato con un volo partito dalla Germania, dove oggi a Ramstein ha partecipato alla riunione del Gruppo di Contatto, ottenendo per Kiev un nuovo pacchetto da 500 milioni di dollari di aiuti militari dagli Stati Uniti. "I temi chiave della nostra discussione hanno incluso il rafforzamento della sicurezza, la gestione degli sviluppi globali e la preparazione della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina che si terrà quest'anno a Roma: sono profondamente grato all'Italia e al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno", ha scritto su X il presidente ucraino dopo il bilaterale. "Insieme possiamo avvicinare una pace giusta e rafforzare le nostre posizioni collettive".

I due leader si erano incontrati l'ultima volta il 19 dicembre scorso in occasione del Consiglio europeo. In quell'occasione, il presidente del Consiglio ha ribadito che "l'Italia sostiene, anche come presidenza G7, l'Ucraina e la sua legittima difesa con l'obiettivo comune di costruire una pace giusta e duratura sulla base del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite". In occasione della fine dell'anno, Zelensky aveva ringraziato Meloni su X "per l'eccezionale presidenza del G7. La leadership italiana è un esempio di unità, forza e determinazione.

Un ringraziamento particolare per la storica decisione del G7 di fornire 50 miliardi di dollari provenienti dagli asset congelati della Russia. La nostra cooperazione sta contribuendo a salvare migliaia di vite, a preservare le famiglie e a garantire un futuro ai bambini ucraini. Insieme stiamo avvicinando una pace giusta e la sicurezza globale".