A 13 anni rapito e torturato. Due minorenni arrestati

Novanta minuti di terrore per un tredicenne di Caltanissetta sequestrato, torturato, picchiato e umiliato in un garage da due quindicenni con un comportamento definito dal Gip «crudele e quasi sadico». I due ragazzini protagonista del fatto sono stati arrestati dai carabinieri dopo lunghe indagini. Secondo quanto Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due, nello scorso mese di settembre, avrebbero attirato con l'inganno in un garage di proprietà di uno dei due, il tredicenne. A quel punto lo avrebbero bloccato su una sedia legandogli caviglie, polsi e gli avrebbero tappato la bocca con del nastro da imballaggio. Poi lo avrebbero colpito su tutto il corpo, sputandogli sul volto e intimidendolo con attrezzi da lavoro e con un coltello. Al culmine dell'aggressione gli hanno versato addosso acqua e olio per motori, minacciando di dargli fuoco. Le sevizie sono andate avanti per quasi 90 minuti. Poi il tredicenne sarebbe stato liberato con l'ulteriore minaccia di morte qualora avesse raccontato a qualcuno dell'accaduto. Il perché di questa assurda violenza, sarebbe da motivare perché il tredicenne avrebbe difeso altri ragazzini dagli atti di bullismo compiuti dai due adesso arrestati e messi in un istituto penitenziario minorile su ordine del gip del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta che nell'ordinanza è stato netto: «La condotta degli indagati può essere qualificata come crudele sulla base della efferatezza delle violenze fisiche e psicologiche inflitte, protrattesi per più di un'ora». I due quindicenni sono gravemente indiziati, a vario titolo, di tortura, sequestro di persona, minaccia, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.