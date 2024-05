Una 15enne in gita. "Io stuprata in hotel"

La aspettava da tempo quella gita con la scuola a Firenze con i compagni, non immaginava certo che si sarebbe trasformata in un incubo. Invece tale è diventata per una quindicenne straniera che martedì ha denunciato di essere stata violentata da un altro studente, come lei in trasferta nel capoluogo toscano con la sua classe.

Il presunto stupro si sarebbe verificato tra domenica e lunedì in un albergo della città che ospitava le due scolaresche, accompagnate dai rispettivi professori. È stata proprio una docente, con la quale la ragazzina si è confidata, ad accompagnarla martedì mattina al pronto soccorso, facendo scattare il codice rosa, il protocollo della Regione Toscana riservato alle vittime di violenza. In ospedale la giovane è stata visitata e poi ascoltata dagli agenti di polizia, che si sono messi subito sulle tracce dell'aggressore. Dopo aver raccolto la denuncia della quindicenne gli agenti sono andati nell'hotel per cercare di rintracciare il ragazzo, che però nel frattempo era ripartito con il resto della classe.

La vittima, a Firenze con una scolaresca straniera, ha raccontato di essere stata violentata all'interno di una struttura alberghiera dove era ospite anche il giovane aggressore, un diciottenne probabilmente di nazionalità italiana. I due si sarebbero conosciuti nella hall, punto di partenza delle due comitive di studenti per le giornate nella città d'arte. Dopo averla agganciata, domenica scorsa, il ragazzo avrebbe convinto la quindicenne a salire in stanza con lui. È qui che, secondo la denuncia, si sarebbe consumata la violenza. Dopo l'aggressione la ragazzina, sotto choc, sarebbe tornata in camera sua dove si sarebbe confidata con le amiche. Dopo ha raccontato l'accaduto anche ad un insegnante, che ha portato l'alunna in ospedale affinché venisse accertata la violenza. Gli agenti della squadra mobile hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato un'indagine, coordinati dalla Procura di Firenze. Quando sono andati nell'albergo, però, gli investigatori non hanno trovato traccia del ragazzo, che aveva già lasciato la città. Per questo hanno acquisito i nominativi di tutti gli ospiti dell'hotel per rintracciare il presunto aggressore ed interrogarlo. Intanto sono stati sequestrati gli abiti della quindicenne e consegnati alla polizia scientifica per effettuare i rilievi, a caccia di eventuali tracce di dna che servirà quando verrà rintracciato il presunto aggressore.

Nella notte tra sabato e domenica, sempre a Firenze, ci sarebbe stato un altro episodio di violenza ai danni di una turista ventenne che ha denunciato di essere stata abusata da un giovane, anch'egli straniero, in un appartamento nel centro della città.