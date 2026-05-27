Il 2 Giugno esce dal Colle e scende nelle piazze per una serata di star

Fuori, in piazza, con "semplicità". Insomma, tra la gente, questo l'input di Sergio Mattarella per le celebrazioni del 2 Giugno: la Repubblica compie ottant'anni e il Palazzo deve aprirsi. Cancellato dunque il ricevimento serale, rimandato a tempi diversi il rito della passeggiatina presidenziale con duemila strette di mano davanti alla Coffe House, foto, chiacchiere, pettegolezzi, c'era questo c'era quello: la festa esce dal Quirinale e si trasforma in concerto-evento in diretta tv. Cantanti, attori, filmati, anche momenti di improvvisazione, Davanti alle statue dei Dioscuri il palco è già pronto.

Il capo dello Stato si limiterà, forse, a un breve saluto poi alle 21 si accomoderà in prima fila davanti a 2700 invitati. Politici, mondo della cultura e del giornalismo ma anche un gruppo di ragazzi alle prese con la maturità. Sul palco, senza conduttori e canovaccio, si alterneranno personaggi vari. Cantanti come Annalisa, Sangiorgi, Morandi, Barbarossa e il soprano Cecilia Bartoli che si esibirà con Caruso di Dalla. Attori: Bocci, Capotondi, Cortellesi, Verdone, Crescentini, Zingaretti, Popolizio. Sportivi: Del Piero, Bergomi, Bebe Vio. Roberto Bolle ballerà. I testi sono a cura dello scrittore Maurizio De Giovanni.

"Uscire in piazza per noi è una scelta forte di apertura", spiega Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e comunicazione. "I volti della Repubblica", così si chiama l'evento, che si lega ai tanti video pubblicati dai cittadini in queste ore sul sito del Quirinale. La Rai riprenderà la serata e un maxi schermo terrà collegata una serie di iniziative analoghe in vari comuni. "Come sosteneva De Gasperi la Repubblica nasce e matura nella coscienza di ciascuno - dice l'ad Giampaolo Rossi - e noi la raccontiamo da 80 anni". Ecco il resto del programma.

Lunedì 1 giugno i giardini del Quirinale si apriranno alle fasce fragili. Mattarella pronuncerà un discorso davanti al corpo diplomatico e seguirà il concerto nella Cappella Paolina. Il 2 il messaggio alle forze armate, la sfilata ai Fori e in serata in piazza.