25 aprile, Draghi: "Noi italiani non fummo tutta brava gente"

L'Italia festeggia il 76esimo anniversario della Liberazione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto all'Altare della Patria per deporre una corona di alloro: ad accompagnarlo sono stati i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, il premier Mario Draghi, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio. In occasione del 25 aprile il presidente del Consiglio è intervenuto al museo Storico della Liberazione di via Tasso, ricordando il valore storico di questa importante ricorrenza: " Sono molto contento di celebrare la festa della Liberazione in un luogo simbolo del periodo più nero vissuto nella storia della Capitale ma anche della rinascita dell'Italia intera. È nella ricostruzione del presente, in cui il ricordo serve a dirci quel che non vogliamo ripetere, che avviene la riconciliazione. È la ricostruzione basata sulla fratellanza, sulla solidarietà, sull'amore, sulla giustizia che porta alla riconciliazione ".

Al centro del discorso di Draghi anche il richiamo alla partecipazione civile: " Non scegliere è immorale, significa far morire un'altra voltà chi mostrò coraggio davanti agli occupanti e sacrificò se stesso per consentirci di vivere in un paese democratico ". Ma nell'onorare la memoria di chi lottò per conquistare la libertà " dobbiamo anche ricordarci che non fummo tutti noi italiani brava gente ". Non a caso la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto che la scritta "Indifferenza" fosse posta all'ingresso del Memoriale di Milano per ricordare che, mentre in molti lottarono insieme ai partigiani e ai combattenti per la libertà, " vi furono molti che si voltarono dall'altra parte, in cui è più facile far finta di niente ".

Il presidente del Consiglio si è poi soffermato sull'appannarsi dei confini che la storia ha tracciato tra democrazie e regimi autoritari, qualche volta persino tra vittime e carnefici. " Vediamo crescere il fascino perverso di autocrati e persecutori delle libertà civili. Soprattutto quando si tratta di alimentare pregiudizi contro le minoranze etniche e religiose ", ha osservato. Ha tenuto a sottolineare che il linguaggio d'odio - che sfocia spesso nel razzismo e nell'antisemitismo - " contiene sempre i germi di potenziali azioni violente " e dunque per questo " non va tollerato ". Anche perché, ha aggiunto Draghi, rappresenta una malapianta che " genera consenso per chi calpesta libertà e diritti ".