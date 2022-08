"800mila posti di lavoro in più con la riforma della burocrazia"

Tra le proposte elettorali di Silvio Berlusconi, che nelle ultime settimane ha implementato la sua presenza sui social e sui media, c'è anche una riforma profonda della burocrazia, troppo macchinosa e arrugginita nel nostro Paese, al punto da essere un freno allo sviluppo economico. In più di un'occasione, infatti, il Cavaliere ha sottolineato l'importanza di sveltire le pratiche per permettere agli italiani di fare impresa e di per progredire il Paese, senza inutili cavilli e lentezze.

" La riforma della burocrazia è una riforma indispensabile affinché l'Italia possa tornare ad essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea lavoro. Per arrivare a questo, dobbiamo assolutamente dire basta alle autorizzazioni preventive, che oggi sono necessarie per far partire qualsiasi attività imprenditoriale. Autorizzazioni, che i Comuni e le altre autorità preposte ci rilasciano con molta difficoltà e con gravi ritardi ", ha spiegato Silvio Berlusconi.

La sua ricetta, ribadita nella pillola di programma elettorale quotidiana diffusa sui social, è molto semplice: " Chi vorrà aprire un'azienda o un negozio, chi vorrà costruire o anche solo ristrutturare un immobile, con la nostra riforma potrà farlo senza attese e senza intoppi. Basterà mandare una lettera raccomandata al Comune, o alle altre Istituzioni interessate e si potrà partire subito con i lavori. Naturalmente rispettando le leggi in vigore ". Un procedimento che accelera tutte le operazioni e che è potenzialmente in grado di fornire un'importante spinta all'economia italiana, troppo spesso legata alla lentezza di un sistema che prevede una enormità di passaggi che, di fatto, fanno arenare con frequenza i progetti negli uffici tecnici in attesa che vengano rilasciate le autorizzazioni.