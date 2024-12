Abano Terme, dal 26 gennaio al 2 febbraio la 14esima festa dei lettori del "Giornale"

Ascolta ora 00:00 00:00

Anno dopo anno è sempre una festa per noi del Giornale incontrare i nostri lettori. Succederà dunque anche nel 2025, come sempre all'Hotel Mioni Pezzato di Abano Terme, nella XIV edizione di evento che si terrà dal 26 gennaio al 2 febbraio. E per il quale ci sono ancora gli ultimi posti disponibili che consentiranno di godere della compagnia dei giornalisti del vostro quotidiano e di ospiti di spicco. Perché, come promesso, sarà un'edizione molto particolare e ricca di presenze: ad Abano, infatti, interverranno alcuni esponenti del Governo Meloni, con in testa il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che verrà intervistato sulla situazione internazionale in esclusiva per i lettori dal Direttore Alessandro Sallusti. Presente anche il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che risponderà alle domande su energia e automotive di Marcello Zacchè e del nostro esperto di motori Pierluigi Bonora. Una serata sarà dedicata alla seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato Ignazio La Russa. E le sorprese non finiscono qui: ci saranno ulteriori presenze che saremo in grado di confermare nei prossimi giorni a seconda della disponibilità istituzionale garantitaci dai vertici dell'esecutivo. E il vicedirettore Francesco Maria Del Vigo sarà pronto a intervistarli per voi.

Non solo di Governo, comunque, si parlerà alla Festa dei Lettori: i nostri Fausto Biloslavo e Gian Micalessin - che da sempre ci raccontano gli avvenimenti e i retroscena dai vari campi di battaglia - ci spiegheranno anche con filmati gli ultimi avvenimenti in Ucraina, Israele, Libano, Siria e Mar Rosso. Sempre loro due intervisteranno per noi il Generale Roberto Vannacci, oggi europarlamentare, che presenterà anche il suo ultimo libro. Sarà Del Vigo a intervistare Giovanni Toti, vittima di una delle tante ingiustizie giudiziarie e autore di un libro memoriale. Ci sarà anche una serata al femminile con Arianna Meloni e Barbara Mazzali.

E poi ancora il Vicedirettore Osvaldo de Paolini che ci intratterrà parlandoci di economia e di risparmio; i giornalisti Stefano Zurlo e Manila Alfano che dibatteranno di Giustizia e di cronaca.

Quello che è certo è che sarà, come ogni anno, grande il piacere di trascorrere una settimana tutti insieme, lettori e giornalisti del Giornale.

Nel più totale relax di un ambiente familiare, ma elegante, di un grande albergo: il Mioni Pezzato di Abano Terme è ormai la casa dei lettori più fedeli, per una vacanza all'insegna della totale libertà.

Abano è quindi pronta ad ospitarci per coniugare un soggiorno davvero rigenerante con una serie imperdibile di conferenze e dibattiti su vari temi: storici, politici, culturali e di attualità. Per maggiori informazioni e prenotazioni si può chiamare il 049.8668377, oppure scrivere a info@hotelmionipezzato.it. Come sempre, vi aspettiamo.