"Abbiamo i ballottaggi da vincere". Domenica in famiglia per Berlusconi

Sorridente e circondato dagli affetti: così si è mostrato Silvio Berlusconi in uno scatto condiviso sui suoi social insieme a Marta Fascina, al figlio Luigi e alla nuora, Federica Fumagalli. Con loro anche il primogenito del figlio minore del leader di Forza Italia, Emanuele Silvio, che non ha ancora un anno. Il Cavaliere ha trascorso un weekend di relax in Sardegna, una delle sue mete preferite, dove si è rilassato in compagnia di una parte della sua ampia famiglia. Da domani Silvio Berlusconi sarà nuovamente operativo in vista dei ballottaggi per le amministrative e già questa sera lascerà l'isola per far ritorno ad Arcore.

" Una bellissima giornata in famiglia, col mio bellissimo nipotino. Tra poco si torna a Milano: abbiamo ancora i ballottaggi da vincere ", ha scritto Silvio Berlusconi a corredo della tenera foto scattata a bordo di un caddy. Smentite le insinuazioni circa un possibile malore per il Cavaliere, che è apparso in forma e sorridente. " Sta benissimo, è a casa sua in Sardegna dove ha trascorso il week-end e questa sera torna ad Arcore, come da programmi ", riferiscono fonti di Forza Italia, dopo l'annuncio che Silvio Berlusconi non sarà presente alle nozze della conduttrice televisiva Giorgia Venturini in Sardegna.