Abusi sessuali sui bimbi: le telecamere in aula incastrano il maestro

Milano Incastrato dalle telecamere installate in classe dai carabinieri. Così è finito un carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata, un maestro elementare di una scuola pubblica di una cittadina dell'hinterland milanese. L'inchiesta, partita poco più di una settimana fa, è coordinata dai pm della Procura di Milano, Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro.
Le manette sono scattate nella mattinata di venerdì, a poco più di un'ora dall'inizio delle lezioni. L'uomo, un italiano di 45 anni, è insegnante di sostegno un una classe terza. Gli investigatori hanno installato, su mandato della Procura, telecamere nascoste nei locali della scuola primaria, per monitorare il comportamento dell'indagato con intercettazioni audio e video. Hanno quindi documentato le molestie sessuali su due bambini, palpeggiati ripetutamente. Da qui il blitz e le manette. L'inchiesta è stata lampo, partita lo scorso 23 maggio, quando alcuni genitori si sono rivolti ai carabinieri della stazione del centro poco fuori Milano. Sono stati i bambini a raccontare a casa dei gesti a sfondo sessuale subiti dall'insegnante. L'uomo è stato arrestato in flagrante per i fatti di venerdì, cioè per gli abusi su due suoi alunni. Ma le piccole vittime sarebbero almeno altre quattro.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i bimbi hanno cercato in qualche modo di reagire e di difendersi dalle molestie. Poi hanno raccontato tutto ai genitori. I due pm - Mannella coordina il dipartimento che si occupa di fasce deboli - considerato il comportamento inequivocabile dell'insegnante, hanno disposto l'arresto immediato decidendo di non raccogliere altri riscontri. L'arrestato ieri è stato interrogato dal gip Angelica Cardi, che dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla misura cautelare da adottare nei suoi confronti.I bambini, non appena saranno in condizioni di parlare, verranno sentiti con la formula dell'incidente probatorio. L'inchiesta si avvia verso una rapida definizione, in vista del processo. Intanto l'indagato è stato portato nel carcere di San Vittore.