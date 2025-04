Accoltellato a 16 anni in una lite al pub, fermato un ventunenne

Ascolta ora 00:00 00:00

È morto a 16 anni la sera prima di Pasqua, nella via dei pub del suo paese, nel siracusano, accoltellato da un ragazzo poco più grande di lui, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Un delitto avvenuto al culmine di violenta lite scoppiata sabato notte nel comune di Francofonte, nella zona della movida. Nicholas Lucifora (nella foto, ndr) è deceduto in ambulanza, prima ancora di arrivare in ospedale. Per la sua morte i carabinieri hanno fermato un 21enne con l'accusa di omicidio volontario.

Poco dopo la mezzanotte di sabato tra i due sarebbe scoppiata una violenta discussione vicino al pub Divina Commedia, in via Nastro Azzurro, una strada costellata di locali e frequentata da molti giovani. Non è ancora chiaro il motivo all'origine della lite, ma secondo i racconti dei presenti sembra che i due giovani fossero sotto l'effetto di alcool. Mentre si stavano affrontando il maggiorenne ha tirato fuori un coltello dalla tasca e si è avventato contro il 16enne, sferrandogli uno o più colpi al petto. La vittima si è accasciata sull'asfalto in una pozza di sangue.

Nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente per il ferito non c'erano più nulla da fare, è deceduto prima di arrivare in pronto soccorso. Le coltellate avrebbero toccato organi vitali. Anche se sarà l'autopsia, che verrà effettuata dal medico legale nominato dal pm, a chiarire le cause della morte, il ragazzino ha sicuramente perso molto sangue.

Sull'omicidio indagano i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Siracusa e di Augusta, che stanno analizzando i sistemi di videosorveglianza e sentendo i testimoni per cercare di ricostruire la dinamica dell'aggressione.

Il pub sabato sera era pieno di ragazzi. Grazie alle testimonianze le indagini si sono subito concentrate sul 21enne, che è stato portato in caserma ed interrogato. È apparso subito chiaro che l'omicidio non era legato alla criminalità organizzata, ma era stato scatenato da futili motivi. L'abuso di alcool da parte di vittima e killer potrebbe avere alterato le condizioni psicofisiche di entrambi ed avere fatto perdere il controllo al 21enne, scatenando la sua violenta e incontrollata reazione.

Le indagini sono condotte dalla Procura di Siracusa. La notizia ha sconvolto la comunità locale, gettando un'ombra sulle celebrazioni pasquali. Tutte le manifestazioni in programma sono state annullate.

Francofonte è sotto choc, di nuovo al centro della cronaca nera dopo i recenti arresti legati ad una faida tra due gruppi contrapposti che ha seminato il panico tra i cittadini per la spregiudicatezza con cui gli indagati si fronteggiavano. Cinque le persone arrestate nei giorni scorsi, dai 20 ai 31 anni, tutte accusate di tentato omicidio, detenzione di armi e ricettazione.