Acquaroli trionfa nella Marche: vittoria storica del centrodestra

Sono "solo" exit poll, ma i primi dati che arrivano dalle Marche sembrano confermare una svolta storica per la regione adriatica. Il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli (esponente di Fratelli d’Italia) si avvia alla conquista della regione, strappandola così al centrosinistra.

Secondo il primo exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali nelle Marche il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli viene registrato al 47-51% mentre il candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi si ferma appena al 34-38%, con un copertura del campione dell'80%. Per quanto concerne invece gli altri due candidati, Gian Mario Mercorelli per il Movimento 5 Stelle non va oltre al 7-9%, mentre Roberto Mancini viene rilevato tra l’1,5% e il 3,5%.

La vittoria di Acquaroli viene "confermata" anche dalle tendenze di voto effettuate dal telegiornale di La7: durante la messa in onda dell’ormai tradizionale maratona elettorale del direttore Enrico Mentana, è stato detto che il candidato di FdI sarebbe "irraggiungibile"” per il dem Mangialardi.

Quella di Acquaroli, soprattutto se confermata in questi termini, non sarebbe soltanto un’importante vittoria, ma un trionfo per la coalizione del centrodestra. Oltre che una svolta storica per una regione, le Marche, che spesso e volentieri hanno guardato politicamente verso il centrosinistra. Oggi il ribaltone.

A quanto registrato negli scorsi minuti dall'Adnkronos, Acquaroli si è detto "felice" per i numeri degli exit poll e in attesa di conoscere, "con tranquillità e serenità" i primi risultati ufficiali. Acquaroli sta assistendo allo spoglio da Potenza Picena, insieme alla famiglia e agli amici.

Chi è Francesco Acquaroli

Francesco Acquaroli è nato a Macerata il 25 settembre del 1974: impegnato in politica fin da giovanissimo con Alleanza Nazionale, è consulente finanziario di professione. La sua prima avventura politica è la corsa alla poltrona di primo cittadino di Potenza Picena (nel 2009), ma viene sconfitto dal candidato di centrosinistra. Un anno più tardo si candidato nelle fila del Popolo delle Libertà alle regionali, venendo eletto in consiglio regionale.

Dunque il passaggio a Fratelli d’Italia e la nuova campagna elettorale, nel 2014, per diventare sindaco di Potenza Picena: un secondo tentativo che va a buon fine, visto che viene eletto al ballottaggio con il 57% dei voti.

Nel 2015 corre per diventare governatore delle Marche, sostenuto dal proprio partito e dalla Lega, ma non va oltre al terzo posto. Acquaroli partecipa alle Politiche del 4 marzo 2018: venendo eletto a Montecitorio con Fratelli d’Italia è costretto a rinunciare la carica di sindaco. Ora la consacrazione: sarà il nuovo governatore delle Marche.