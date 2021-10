"Coerenza", "Avanti". Il Nuovo Ulivo già alle prese con le correnti

La costruzione del 'Nuovo Ulivo' trova il primo grande ostacolo: la definizione del "campo largo". Lo scontro con Italia Viva sul Ddl Zan riapre vecchi dissapori anche dentro il Pd.

Ieri Enrico Letta, come ricorda Repubblica, ha detto chiaramente che "si è rotta la fiducia" con il partito di Matteo Renzi. Poi, è arrivata la frenata. "Io lavoro sempre in una logica di centrosinistra inclusivo, vincente. Semplicemente, è stato un momento di chiarimento importante", ha risposto il segretario dem a chi gli chiedeva se, nonostante l'affossamento del ddl Zan, fosse ancora disposto a lavorare per un campo largo del centrosinistra. Dal Nazareno, poi, è arrivato un ulteriore chiarimento: la frattura con i renziani non ha nulla a che vedere con la costruzione del "campo largo di centrosinistra" , una "costruzione dal basso, che va avanti attraverso il lavoro delle Agorà democratiche".

Nonostante queste delucidazioni, la corrente del Pd di ex renziani guidata da Luca Lotti e Lorenzo Guerini, "Base riformista" è entrata in subbuglio fin da stamattina. "Bisogna essere coerenti. Se si dice campo largo, poi il campo non può restringersi improvvisamente. Per la sfida del Quirinale, e per vincere le elezioni, serve il consenso più alto possibile ", ha twittato l'ex capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci. E ancora il senatore Dario Stefano: "Il campo va allargato non ristretto. Andiamo oltre le polemiche di queste ore. Fermiamoci un attimo e torniamo a ragionare. Anche per l'elezione del Capo dello Stato serve massima condivisione possibile" . Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, invece, invita a scindere le due questioni: lo stop al ddl Zan dalla nascita del 'Nuovo Ulivo'. "Far discendere il perimetro del centrosinistra e le future alleanze dal voto sul ddl Zan a me - scrive il primo cittadino su Twitter - pare un errore. Per noi più che per gli altri. In questi casi è consigliabile contare fino a 100. Altrimenti, per dispetto e per far dispetto, si corre il rischio di farsi male da soli".