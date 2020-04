"Conte? Fa come Schettino..." Bufera per le "sue" mascherine

Giuseppe Conte come Francesco Schettino. Il direttore del Tempo, Franco Bechis, paragona il presidente del Consiglio al capitano della Costa Concordia che ha pensato prima a salvare sé stesso dal naufragio e, solo dopo, il resto dei passaggeri.

Così, secondo quanto rivelato dal quotidiano romano pochi giorni fa, si è comportato il premier che, nel pieno dell'emergenza coronavirus, ha predisposto anzitutto l'approvvigionamento del materiale sanitario per sé e per i suoi collaboratori. Mascherine, gel, guanti, camici, bombole di ossigeno sono stati ordinati da Palazzo Chigi il 26 febbraio, mentre le gare che la Consip ha indetto le gare per gli altri italiani solo a partire dal 9 marzo. A coloro che ritengono che anche il premier Conte abbia tutto il dovere e il diritto di proteggersi dal Covid-19, Bechis fa notare: " Certo che doveva essere protetto il comandante in capo, ma il ruolo esigerebbe che prima si pensi a tutti gli altri e poi a se stesso. O che almeno lo si faccia nello stesso momento" . Il direttore del Tempo contesta anche la teoria secondo cui, in questa fase, sarebbe opportuno evitare le polemiche: "C'è anche chi consiglia di non disturbare il manovratore in un momento così delicato, e su questo invece -scrive Bechis - non posso essere d'accordo. L'emergenza è di tutti, ma non possiamo tapparci occhi e orecchie sulla gestione della crisi e sugli eventuali errori compiuti" - A maggior ragione se, come nella vicenda delle mascherine, questi errori "riguardano l'uomo solo al comando che si è preso di fatto e nel silenzio di tutti i pieni poteri che agognava Matteo Salvini nelle sue scorribande estive in spiaggia". È, infatti, sbagliato ritenere che l'acquisto delle mascherine sia a carico delle Regioni in quanto questo compito, ormai già da vari anni, spetta alla Consip, la centrale acquisti del governo creata al fine di evitare costi differenziati da Regione a Regione. E la Consip è controllata interamente dal ministero dell'Economia e, quindi, dal governo centrale. Secondo Bechis l'esecutivo Conre dovrebbe spiegare cosa ha fatto, oltre a bloccare i voli da e per la Cina e imporre la misurazione della temperatura ai passeggeri, dopo il 31 gennaio, quando ha dichiarato lo stato d'emergenza per sei mesi.