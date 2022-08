Via ad "Artemis 1". Oggi la partenza del razzo per la Luna

È finito il conto alla rovescia per Artemis 1, la missione senza equipaggio simbolo del ritorno alla Luna. Il contatore è scattato nel Kennedy Space Center di Cape Canaveral, dove il lancio è previsto alle 14,33 italiane di oggi. Ad aprire nuovamente la strada verso la Luna, in questa prima missione senza equipaggio, sarà il più grande razzo mai costruito. Space Launch System (Sls) alto 111 metri e dal diametro di 8,4, sul quale è integrata la capsula Orion. Si guarda intanto con un po' di preoccupazione alle condizioni meteo, che per oggi indicano temporali. Artemis 1 viaggerà per circa quaranta giorni, arrivando a una distanza di circa 90 chilometri dalla superficie lunare e orbiterà per 55.000 mila chilometri intorno al satellite prima di rientrare e ammarare nell'Oceano Pacifico al largo della costa di San Diego. Manichini dotati di sensori prenderanno il posto dei membri dell'equipaggio durante il volo, registrando vibrazioni, accelerazioni e livelli di radiazioni.

Il vicepresidente, Kamala Harris, assisterà al lancio dal Kennedy Space Center di Merritt Island, in Florida. Se il lancio avrà successo, la Nasa invierà un equipaggio nell'orbita lunare su Artemis 2 nel 2024. L'obiettivo finale del programma Artemis è infatti quello di portare il primo equipaggio su Marte.

Fra il 1969 e il 1972, dodici astronauti hanno calcato il suolo lunare, e cinquant'anni dopo Artemis ha fra i suoi obiettivi che ci vada per la prima volta una donna. Il nome Artemis è stato scelto per richiamare quello del programma Apollo che per la prima volta portò l'uomo sulla Luna: nella mitologia greca, Artemide era la sorella gemella di Apollo e una dea associata al satellite terrestre.