Addio a Gentilini, l'ex sindaco sceriffo. Per trent'anni simbolo del Veneto leghista

Si è spento all'età di 95 anni Giancarlo Gentilini (nella foto) sindaco di Treviso dal 1994 al 2003. Considerato di grande carisma e simbolo della politica locale, Gentilini soprannominato «lo sceriffo», ha segnato un'epoca nella storia della città veneta. Un esordio con la Dc, la Liga Veneta e la Lega nord. Del quale è stato più volte considerato un vero e proprio ultrà. Eletto sindaco nel '94, Gentilini ha guidato la città per due mandati fino al 2003, proseguendo poi il suo impegno come vicesindaco e consigliere comunale fino al 2023. «Il nostro Leone è andato avanti» è il primo commento sui social dell'attuale sindaco della città Mario Conte. «Perdiamo un grande uomo - scrive ancora Conte -, un riferimento importantissimo per valori e capacità.

Sempre Conte ricorda che Gentilini ha onorato il suo impegno ben oltre il suo mandato, prodigando consigli anche negli ultimi anni, dimostrando di essere presente nella vita amministrativa della città c. A darne la notizia, la seconda moglie Maria Assunta (sposata nel 2018) e i due figli Stefano e Antonio.

«La sua eredità vivrà nei cuori di chi ha avuto il privilegio di collaborare con lui» commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè. «Oltre all'amico - commenta il ministro Roberto Calderoli -, piango un uomo che ha dato molto alla Lega. «È passato alla storia con il soprannome di sceriffo - lo ricorda il governatore del Veneto Luca Zaia - ma, nel suo caso, il termine era molto riduttivo.

È stato un uomo che negli anni della fine della Prima Repubblica ha saputo cogliere e intercettare i sentimenti della gente, di quello che chiamava il mio popolo, e grazie a questa dote come pochi altri ha saputo dare una risposta di buon governo a una città e diventare un modello per generazioni di sindaci in tante parti d'Italia. Tra i primi sindaci eletti direttamente, ha dato un'interpretazione di questo ruolo il più possibile vicino ai cittadini».