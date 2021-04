Adesso i vaccinati sperano: "Stop mascherine, ok i baci"

«Le persone che hanno concluso il percorso vaccinale potranno incontrarsi senza indossare la mascherina e non rispettare il distanziamento». Firmato: Centro europeo per la previsione e il controllo delle malattie (Ecdc), ossia l'agenzia dell'Unione europea «che coordina la risposta sanitaria negli Stati membri, fornendo loro le linee-guida per la gestione della pandemia».

L'Ecdc, a proposito della fase Covid post-vaccinale, precisa che «nei luoghi non affollati, tra i soggetti che hanno ricevuto l'inoculazione del siero, «l'uso delle mascherine potrebbe risultare superfluo» e con cautela ci si potrà pure «abbracciare e baciare». Se ciò avvenisse sarebbe davvero un salto qualitativo rispetto al passato: forse il primo, ma decisivo, passo verso quell'esistenza normale che facevamo nell'epoca pre-Coronavirus.

Ma tanto è bastato in Italia per scatenare le solite guerriglie tra «esperti» (ormai da tempo insopportabili almeno quanto le restrizioni anti-contagio) circa l'ipotesi che da anche da noi si adotti il percorso indicato nel report-Ue.

Al momento, considerati i gravi ritardi con cui sta procedendo la campagna vaccinale in Italia, l'opzione-Ecdc non sarebbe praticabile. Al limite se ne riparlerà quando le cifre delle somministrazioni si metteranno davvero al passo con i numeri di quelle nazioni (vedi Gran Bretagna) che il Covid lo hanno sconfitto con la forza dei fatti e non certo con la potenza delle chiacchiere. Che però nel nostro Paese sono le uniche a tenere banco, con le opposte fazioni «scientifiche» che non perdono occasione per sostenere l'una il contrario dell'altra.

È da due anni che va avanti questo gioco al massacro, sortendo come unico risultato quello di aumentare la confusione. E adesso, per l'ennesima volta, la storia si ripete con il teorico «sdoganamento» di mascherine, baci e abbracci avanzato dall'Ecdc (e condiviso dall'Ema).

Ed eccoli subito scendere in pista: da una parte l'onnipresente infettivologo televisivo, Massimo Galli («Se diciamo che i vaccinati possono non portare la mascherina, abbracciarsi e baciarsi, allora lo faranno tutti. E sarebbe un disastro»); dall'altra parte l'ubiquo virologo catodico, Roberto Burioni («Già negli Usa si consente ai vaccinati di stare senza mascherina»).

Burioni è raggiante e rilancia il concetto sulla sua pagina social con post gioioso

allegando una foto con Zangrillo (entrambi senza mascherina): «Vacciniamo alla svelta! Oggi è una grande giornata. Ecdc-Eu finalmente ci dice che tra i vaccinati possiamo stare senza mascherina e abbracciarci. Io e Zangrillo l'avevamo capito con un certo anticipo e ci hanno pure criticato».

Anche l'immunologa televisiva Antonella Viola è soddisfatta: «Sono assolutamente d'accordo. Dobbiamo dare un segnale di speranza per un ritorno alla normalità altrimenti passa il messaggio che il vaccino non serve a niente se non cambia qualcosa nelle nostre vite».

Sulla scorta degli studi scientifici dell'Ecdc ogni Paese potrà valutare se e quando recepire le raccomandazioni del Centro europeo: indicazioni che l'Italia non può ancora sottoscrivere.

Per farlo bisogna prima accelerare con i vaccini, mettendo al sicuro tutti gli anziani e i soggetti fragili. Furbetti permettendo. Poi si vedrà.