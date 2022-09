Il piano di Berlusconi: "Agevolazioni fiscali per chi ha animali"

La sensibilità di Silvio Berlusconi nei confronti degli animali è ben nota. Il Cavaliere ama circondarsi di quattro zampe, come dimostrano le numerose foto che il presidente di Forza Italia condivide sui social. Alcuni dei suoi amati cagnolini sono spesso ritratti con lui anche nelle foto ufficiali. Dato il suo grande amore per gli animali, Silvio Berlusconi non poteva non includere nel suo programma elettorale anche una parte interamente dedicata agli animali da compagnia. Il programma di Forza Italia non considera solamente quelli ospitati all'interno delle abitazioni ma anche, e soprattutto, quelli che si trovano in una condizione di abbandono all'interno dei gattili e dei canili.

" La pillola di oggi del nostro programma, è dedicata al tema della tutela degli animali. Per gli animali di compagnia che rappresentano un punto di riferimento affettivo per famiglie e per tante persone sole, noi di Forza Italia, che abbiamo sempre avuto una spiccata sensibilità sul tema, ci impegniamo inoltre a facilitare le adozioni di cani dai canili pubblici (che ne ospitano 114 mila) e di gatti dai gattili pubblici (che ne ospitano molti di più) ", ha spiegato Silvio Berlusconi in apertura del suo video. Per Forza Italia, è " doveroso inasprire le pene per chi maltratta ed abbandona gli animali e per chi ne fa un traffico illegale, magari mettendo a rischio la loro stessa salute e la loro sopravvivenza ".