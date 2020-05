I test sul sangue. Via agli esami (a fine mese)

I test sierologici sono uno strumento fondamentale per la ripartenza, per capire quanto il virus ha circolato nel Paese, quanti hanno sviluppato gli anticorpi e quanti invece non sono mai entrati in contatto con l'infezione. Anche se si sono smorzati gli entusiasmi iniziali sulla possibilità, per chi ha superato la malattia, di ottenere una vera e propria patente di immunità, avere un quadro della presenza del coronavirus renderebbe più sicura la delicata fase del ritorno alla normalità, soprattutto ora che un nuovo studio pubblicato su Nature Medicine conferma che tutti i guariti dal Covid-19 sviluppano anticorpi.

Ma anche in questo caso siamo in ritardo. Di test sierologici ce ne sono molti in circolazione e non tutti affidabili. Uno dei problemi sono i falsi positivi, che possono portare a credere di essere immuni dal virus quando invece non è così. Il Consiglio superiore di Sanità ha ottenuto che le regioni partecipino ad un test nazionale per valutare la presenza del virus tra la popolazione e il commissario straordinario Domenico Arcuri a metà aprile ha indetto una gara per l'acquisto del prodotto più qualitativo sul mercato. Proprio oggi partirà un'indagine statistica su un campione di 150mila italiani (strutturato dall'Inail e dall'Istat per anagrafe, zona e censo) che si sottoporranno al test nei laboratori selezionati dal ministero della Salute. Ma l'indagine epidemiologica, salvo ulteriori ritardi, non sarà pronta prima della terza settimana di maggio. Nel frattempo le regioni stanno andando in ordine sparso con i test sierologici.