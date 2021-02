Alberto Bagnai: "Io l'ho criticato sulle banche ma Draghi con noi è pragmatico"

Alberto Bagnai è sempre stato tra i leghisti più critici sull'euro ma la sua posizione sembra essere cambiata o, almeno, sembra essersi ammorbidita, tanto da aprire a Mario Draghi. Il responsabile economico del Carroccio ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa, nella quale parla del possibile futuro presidente del Consiglio e della possibilità di avere un dialogo con lui, nonostante le posizioni diverse in tema economico. " Continuo a pensare che nel 2018 fosse improprio da parte sua sollevare allarmi sulla tenuta del sistema bancario italiano, tanto più che questo era sotto la sua vigilanza. Ma sulle sue scelte e soprattutto sulle sue analisi di politica economica, a partire dal famoso discorso di Jackson Hole nel 2014, non ho mai trovato nulla da obiettare ", ha spiegato Alberto Bagnai.

Si considera una persona pragmatica e rifiuta l'etichetta di anti-europeista: " Alcuni hanno fatto di un'espressione geografica un' ideologia. L'Unione Europea è un progetto politico e in quanto tale speriamo sia soggetto a diritto di critica. Noi rivendichiamo questo diritto. Confrontiamoci sui fatti ". L'esponente della Lega ribatte sulla sua convinzione che l'Europa non sia stata all'altezza della gestione della pandemia e chiede a gran voce alle massime istituzioni di aprirsi al confronto, negando in questo modo che il suo partito non sia disponibile al dialogo, perché " siamo abituati a cercare soluzioni concrete, confrontandoci sui problemi concreti. Mi faccia dire che se i cittadini non percepissero i problemi sollevati dalla Lega, questa non sarebbe il primo partito, in ulteriore crescita nei sondaggi ".

Il giornalista de La Stampa ha insistito sul tema dell'"imbarazzo" per Bagnai di aderire a un governo Draghi ma il leghista ha ribattuto convinto che " l'unico imbarazzo in certe sedi lo provo nel confrontarmi con i dilettanti. Io sono economista come Draghi, lui con un' esperienza istituzionale e di mercato infinitamente più elevata, ma veniamo dalla stessa scuola e abbiamo una lingua comune. È imbarazzante trovarsi a parlare con persone che parlano in termini di fede o di sogno. Sinceramente, non sono Freud: il 'sogno europeo' non so interpretarlo ".

Alberto Bagnai rivela tutto il suo pragmatismo nell'affontare il tema spinoso del nuovo esecutivo: " La distinzione tra tecnica e politica è un artificio retorico. Quando si prendono provvedimenti che incidono sulla vita delle persone o si decide come utilizzare le risorse del Recovery fund, alla base c'è sempre una scelta politica tout court ". A tal proposito, richiama il fallimentare tentativo di Mario Monti nel 2013 di imporre solo i tecnicismi, quando " abbiamo visto come è finita con l'austerità: recessione per sette trimestri consecutivi, poi toccammo il fondo e cominciammo a risalire piano piano ".