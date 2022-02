Allarme bollette, in arrivo altri 4 miliardi

Il governo sta preparando al decreto che porterà nuovi aiuti contro il caro-energia. Valore circa 4 miliardi di euro, ma senza scostamento di bilancio anche se non è ancora chiara la natura dei prossimi sostegni considerando che sono sempre di più i settori alle prese con gli aumenti.

Secondo le rilevazioni del ministero della Transizione ecologica, il prezzo della benzina verde è salito fino a 1,819 euro al litro con un incremento di 2,26 centesimi rispetto alla settimana precedente, quello del gasolio a 1,690. E per il caro bollette sono a rischio i servizi essenziali dei comuni. Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, ha annunciato per domani una protesta simbolica: «Alle 20 molti comuni del Paese spegneranno simbolicamente l'illuminazione di un edificio rappresentativo o di un luogo significativo per la comunità. L'Anci stima per le amministrazioni un aggravio di almeno 550 milioni su una spesa complessiva annua per l'energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro», precisa il sindaco di Bari auspicando un sostegno adeguato dal governo.

Al contempo ci vanno a rimettere anche quelle imprese energivore vanto italiano all'estero: l'azienda Bottega, marchio storico del Prosecco, subisce rincari monstre. «Nella nostra azienda si è passati da un costo mensile dell'energia elettrica del 2019 di 12mila euro ai 69.600 del mese solo di dicembre 2021, con un aumento su base annua del 700%, pari a 600mila euro in più», ribadisce Sandro Bottega. Altrettanto vale per il settore agricolo, d'allevamento e per la produzione alimentare. Da più parti le forze di maggioranza auspicano interventi duraturi da parte dell'esecutivo. «Servono almeno 5 miliardi subito», esplicita la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. Mentre sul reperimento delle risorse è il capo della Lega Salvini che tira dritto: «Non do cifre ma ho letto che si parla di 4, 5, 6, 7 miliardi: il mezzo mi interessa poco, che sia lo scostamento o il decreto urgente. Mi interessa il fine. Grazie alle nostre insistenze, sarà il Consiglio della prossima settimana, ci sarà un sostanzioso e importante intervento del governo di diversi miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese che rischiano di vedersi staccare luce e gas».