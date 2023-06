Gli allestimenti del Salone del Mobile un punto di riferimento per il design

Fiera Milano è l'emblema della produttività di successo proattiva, capace di attirare l'attenzione di tutto il mondo per le sue potenzialità e capacità. Una grande realtà come questa deve poter contare su partner capaci di sostenere gli enormi sforzi organizzativi in tutte le fasi e per ogni necessità. Fiera Milano collabora con successo dal 2019 con Allestimenti Benfenati, e da qui è nata una rete di collaborazione commerciale in continua espansione che ha portato alla nascita di Erìgo Building Ideas, una realtà che ha già lavorato all'allestimento di oltre 7mila metri quadrati di esposizione al Salone del Mobile di Milano.

Erìgo è il nome che prende la rete commerciale formata da Fiera Milano, la società di allestimenti del Gruppo, Nolostand, e Allestimenti Benfenati. Queste strutture si sono unite per proporre al pubblico allestimenti di eccellenza e respiro internazionale. Allestimenti Benfenati è un'azienda leader nel settore degli allestimenti personalizzati di gamma superiore, che mette in campo un'esperienza pluriennale sia in campo fieristico che dell'architettura temporanea. Nolostand, invece, ha alle spalle 40 lunghi anni di storia ed è capace di allestire 10mila metri quadrati in un solo giorno. Dall'unione di eccellenze non può che nascere un progetto di gran respiro, in grado di elevare all'ennesima potenza le capacità delle singole parti per realizzare qualcosa di unico nel panorama italiano e non solo.

Erìgo realizza un progetto dal disegno alla realtà: ingegnerizza e costruisce qualunque allestimento necessario, personalizzato per il cliente per eventi, fiere e grandi esposizioni. Opera in un segmento d'alta gamma sia a livello nazionale che internazionale, usufruendo di tutti i plus che possono derivare dalla solida rete commerciale. Expertise, innovazione e made in Italy sono i cardini attorno al quale ruota l'intera opera di Erìgo, che può vantare la collaborazione di tutti i migliori professionisti del settore.

Questo network commerciale è dinamico ed elastico, disponibile a nuove collaborazioni e ad adattarsi per offrire al cliente le soluzioni che meglio si plasmano alle sue richieste, valutando volta per volta quali possono essere i migliori partner a cui affidarsi, sia per l'indoor che per l'outdoor. Il Salone del Mobile di Milano 2023 è stato il primo banco di prova per Erìgo, che è stato scelto da aziende tra le quali Kartell, Caimi, Barovier & Toso e Glas Italia per la realizzazione dei loro allestimenti in un palcoscenico che da sempre vede puntati addosso i riflettori del mondo del design a livello mondiale.

«Vogliamo porre le basi del nuovo brand su due caratteristiche fondamentali che accomunano il nostro lavoro: ingegnosità e bellezza» ha spiegato Gianmaria Maccarani, amministratore delegato di Nolostand, sottolineando come Erìgo sia in grado di «rendere concreti i progetti, ingegnerizzare le idee più ardite e trovare le giuste soluzioni» grazie all'esperienza e alla professionalità maturati sul campo. Roberto Benfenati, titolare dell'azienda Allestimenti Benfenati, è convinto che «Erìgo abbia la qualità per diventare l'ingrediente di successo dei grandi progetti d'allestimento», che diventerà un sigillo di garanzia per tutti quei progetti che architetti, designer e brand vorranno affidarci. Quindi, aggiunge: Siamo certi che la collaborazione fra due realtà importanti come il Gruppo Fiera Milano e Allestimenti Benfenati possa essere il giusto combustibile per lo sviluppo di Erìgo.