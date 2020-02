All'Italia serve una svolta liberale

In questi giorni ne abbiamo sentite di tutti i colori. Esponenti di maggioranza che minacciano mozioni di sfiducia individuali, ministri che non partecipano alle sedute del Consiglio dei ministri, leader di maggioranza che scendono in piazza contro se stessi, segretari di partito che cercano di rimpiazzare pezzi ribelli di maggioranza con i soliti responsabili, chi vagheggia ritorni ai gialloverdi e chi vorrebbe consolidare strategicamente i giallorossi, chi preconizza l'uscita dall'Europa e chi ci vorrebbe succubi della eurocrazia senz'anima.

In questa babele di voci, rumors e spregiudicati tatticismi, un teatrino della peggior politica politicante, si distingue una forza responsabile, coerente ed affidabile come Forza Italia guidata da un grande leader del calibro di Silvio Berlusconi che ha fatto della serietà, della competenza, della concretezza e della autorevolezza internazionale i suoi tratti distintivi.

Il Paese ha bisogno di mettere fine a questa rovinosa maggioranza che sarebbe comica se non fosse tragica per un Paese fermo, con tutti i dati economici in picchiata, fanalino di coda per crescita, occupazione e produzione industriale, ad un passo dalla recessione. C'è bisogno di una svolta in senso liberale, del buongoverno del centrodestra; c'è bisogno di Forza Italia e dell'esperienza di Silvio Berlusconi. Questi incompetenti gettino la spugna e lascino a chi ha già dato prova di saper governare di prendere le redini di un Paese stremato e senza bussola.

*Onorevole di Forza Italia