Alta tensione nel governo: "Basta con i capricci di Conte e Grillo"

Con l'avvicinarsi del semestre bianco si fa sempre più forte la tensione tra i partiti che sostengono il governo. A dividere le formazioni politiche sono diversi temi, tra cui il green pass, l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, il ddl Zan e soprattutto la giustizia. Su quest'ultimo fronte Giuseppe Conte è stato chiaro: o si apportano modifiche rispetto al testo originario o il Movimento 5 Stelle valuterà le dovute conseguenze. " In pochi giorni capiremo se le nostre richieste hanno trovato accoglimento o meno. È chiaro che una prospettiva di fiducia alla riforma senza alcune modifiche sarebbe per noi difficile ", è stato in sostanza il ragionamento di ieri dell'ex premier nel corso di una riunione con alcuni parlamentari pentastellati alla Camera.

"Basta ricatti dal M5S"

I grillini pretendono correzioni ma forse hanno già dimenticato che i ministri in quota M5S hanno dato il via libera al compromesso trovato grazie al lavoro di mediazione svolto dal presidente del Consiglio e dal ministro della Giustizia Marta Cartabia. Una situazione di incertezza che sta creando più di qualche malcontento nella Lega. Fonti del Carroccio fanno sapere che il partito è " molto preoccupato per le perdite di tempo causate dai capricci di Conte e Grillo ".

" L'Italia che vuole rialzarsi dopo mesi di sofferenza non può tollerare i ricatti del Movimento 5 Stelle: oggi sulla giustizia, domani su Equitalia, codice degli appalti, Quota 100 o fisco ", fanno sapere dal partito capitano da Matteo Salvini. Si registra anche la presa di posizione della senatrice leghista Giulia Bongiorno, la quale ha assicurato che la Lega - in merito alle proposte di correzione alla prescrizione - " è fedele al testo approvato dal Consiglio dei ministri e leale agli accordi presi ".

Torna il caos tra i grillini

Nel frattempo anche all'interno dello stesso Movimento 5 Stelle è tornata una pesante aria di caos e agitazione. Gli eletti pentastellati hanno dovuto digerire prima il braccio di ferro tra Conte e Casaleggio e poi quello tra l'avvocato e Beppe Grillo. Per loro si prospettano altri giorni di ulteriore attesa. A che punto è la sintesi tra l'avvocato e Draghi sulla giustizia? Alla fine l'ex premier si sfilerà dal governo o continuerà a sostenerlo? Risposte che non sono note nemmeno agli esponenti dei 5S, che aspettano ancora di sapere il futuro delle prossime settimane.

C'è chi è desolato e allarga le braccia con lo sguardo al cielo. " Ormai si sa cosa dice Conte. Non si esprime più di tanto... ", riferisce una fonte grillina a ilgiornale.it. Che ribadisce come siano fondamentali modifiche sostanziali e non solo di facciata per poter piantare una bandierina: " Bisognerà vedere. La vedo dura: c'è molta indecisione. Non c'è ancora una via delineata e quindi non sappiamo come andrà a finire ". Ammesso che il tutto si risolva entro il 30 luglio, giorno in cui è previsto l'approdo in Aula: il serio rischio è che ulteriori complicazioni possano far slittare la palla dopo la pausa estiva.

"Daremo battaglia"

Giovedì in Cdm si dovrebbe discutere dei decreti sulla scuola e sui trasporti (che dovrebbe estendere l'utilizzo del green pass ai viaggi a lunga percorrenza) e dell'obbligo di vaccinazione nel mondo scolastico per permettere il ritorno della didattica in presenza. Temi su cui Matteo Salvini si è mostrato scettico e fortemente critico. " Non ci sarà un cambio di linea ", assicurano dal Carroccio. Una fonte di primo piano esclude tuttavia l'ipotesi di uscire dal governo: " In tanti vorrebbero che uscissimo dal governo ma noi daremo battaglia dall'interno ".