Altri sbarchi: in 600 su un peschereccio

Partono a raffica. Da qualche tempo di nuovo su imbarcazioni grandi, in cui sono stipate centinaia e centinaia di migranti. Ma non mancano i barchini, anche questi stracarichi di gente. Il rischio che naufraghino è alto e anche in queste ore si contano 4 morti in mare a ovest di Algeri, tra cui una donna e il figlioletto, e 22 dispersi. Basta uno spiraglio di bel tempo che per la nostra guardia costiera è un susseguirsi di interventi. Come in questi giorni nel Mar Jonio, in area Sar italiana, dove sono state soccorse quasi 1500 persone. Nella notte tra lunedì e martedì un aereo Frontex ha avvistato un peschereccio con 590 migranti. Due motovedette della guardia costiera provenienti da Roccella Ionica e Catania, collaborate da un pattugliatore Frontex, hanno raggiunto il natante a 52 miglia da Crotone. I migranti sono stati trasbordati su nave Diciotti della guardia costiera che ha poi soccorso un altro peschereccio con 650 migranti. Le attività si sono svolte con il supporto della nave di Frontex MAI 1107, di due motovedette della guardia costiera e un mercantile. Non era che solo un anticipo del lavoro che di lì a breve avrebbe coinvolto la guardia costiera, che nelle prime ore di martedì ha soccorso una barca a vela in difficoltà con 47 migranti, tra cui due bambini necessitanti di cure mediche. Nella notte tra martedì e ieri la guardia costiera di Crotone e un'unità navale della guardia di finanza hanno messo in sicurezza 130 migranti su un barchino in difficoltà a 117 miglia da Capo Rizzuto. A segnalarli Alarm Phone. Dei 500 migranti della Diciotti, 200 sono sbarcati a Messina e, alle 10.30 di ieri, 300 a Reggio Calabria. Sempre in Calabria, precisamente a Crotone, nella notte tra martedì e ieri c'è stato un doppio sbarco. In tutto sono 174 i migranti presi a bordo dalla guardia costiera in due interventi. In 46 erano su un veliero salpato dalla Turchia, 128 su un peschereccio partito dalla Libia. Questi ultimi sono per lo più pakistani e tra loro ci sono solo una donna e 11 minori non accompagnati, quelli partiti dalle coste turche provengono da Iraq, Iran e Afganistan. Martedì mattina sono sbarcati a Crotone in 48, di cui una donna e 6 minori, e a Roccella Ionica 86. Sono tutti uomini, tra cui alcuni minori non accompagnati, partiti da Tobruch, in Libia, intercettati a 70 miglia dalla costa a bordo di due barche. Sale a 52.328 il numero dei migranti giunti da inizio anno. Più sono le partenze, più aumenta il rischio di naufragi, come quello registratosi a ovest di Algeri dove, al largo di Cherchell, nella provincia di Tipaza, è affondata una barca. Due persone sono state salvate, ci sono 4 morti, tra cui una mamma col suo bimbo, ripescati lunedì sera, ma il bilancio è destinato a crescere, perché ci sono 22 dispersi. Tra il 31 maggio e il 6 giugno, la guardia costiera algerina ha sventato la migrazione clandestina di 256 persone su "imbarcazioni tradizionali", secondo il ministero della Difesa algerino che ha anche arrestato, nello stesso periodo, "155 immigrati clandestini di diverse nazionalità".