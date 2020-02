Ammazza la ex davanti alle figlie. Poi sequestra le bambine: catturato

Ha ucciso l'ex compagna con una coltellata sotto gli occhi delle due figlie di lei. Poi, per ore e ore, ha portato in macchina le due piccole sconvolte, sperando di sfuggire alla cattura.

È la sintesi dell'ennesimo femminicidio, quello che sabato sera si è consumato a Sassari, dove una quarantunenne di nazionalità ceca, Zdenka Krejcikova, è stata assassinata dall'ex che, come accade troppo spesso, aveva disatteso il divieto di avvicinarsi alla vittima. Non era la prima volta, infatti, che Francesco Baingio Douglas Fadda, 45enne di Sassari, aggrediva l'ex compagna, madre di due gemelle di 11 anni. Era diventato la sua ossessione al punto che contro di lui era stata emessa una misura restrittiva, che gli vietava di avvicinarsi al paese dove lei viveva.

Sabato sera, invece, l'aveva avvicinata e i due avevano iniziato a litigare violentemente. Lei, con le figlie al seguito, era fuggita trovando rifugio in un bar di Sorso, in via Tiziano, a pochi metri dalla sua abitazione. Lui l'aveva raggiunta e, senza che nessuno potesse intervenire, l'aveva colpita con una coltellata al petto.

Poi l'aveva caricata in macchina, una Bmw di colore bianco, insieme alle due bambine, allontanandosi velocemente, per far perdere le tracce. All'interno del bar sono subito intervenuti i carabinieri, chiamati da alcuni testimoni, che hanno sequestrato il coltello e si sono messi sulle tracce del quarantacinquenne. Mentre le ricerche erano in corso, l'uomo si era spostato verso Ossi dove, viste le gravi condizioni di Zdenka, l'ha abbandonata nei pressi della locale guardia medica.

La donna soccorsa prima dai residenti e poi da un'autoambulanza, però, non ce l'ha fatta ed è morta poco dopo. Il fuggiasco, con le due bambine a bordo, ha cominciato a vagare prima nel paese di Ossi e poi si è allontanato. I carabinieri di Sassari e un elicottero dell'Arma, sotto la direzione della Procura di Sassari, hanno predisposto una ragnatela di blocchi stradali, presso tutte le vie d'uscita della provincia, tenendo sotto controllo anche porti e aeroporti. Intorno alle 8.30 di ieri la Bmw è stata individuata sulla strada statale 131, nei pressi delle gallerie. Per quaranta minuti è andato avanti un inseguimento ad altissima velocità, che si è concluso nel parcheggio dell'ipermercato Auchan, dove l'assassino ha abbandonato la macchina, tentando di fuggire a piedi. Ma è stato immediatamente bloccato e immobilizzato dai militari. Le due piccole erano illese nell'auto e sono state sottoposte alle cure sanitarie.