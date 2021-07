Berlusconi chiama Maresca: FI lo sosterrà col suo simbolo

Il magistrato Catello Maresca è candidato sindaco a Napoli con la lista civica Per Napoli, che avrà il supporto di Forza Italia. L'accordo è stato raggiunto dopo una telefonata tra il candidato sindaco e il presidente Silvio Berlusconi, come riferisce il coordinatore regionale di FI Campania Domenico De Siano. " La telefonata del presidente Berlusconi a Catello Maresca sgombra il campo da ogni dubbio. Siamo pronti a sostenere il progetto 'Per Napoli' con nostro simbolo ", ha dichiarato De Siano.

All'arrivo al vertice del centrodestra, Antonio Tajani ha confermato: " Abbiamo fatto l'accordo anche con Maresca a Napoli: Forza Italia correrà con il suo simbolo ". Durante il vertice dovrebbe essere formalizzata anche la candidatura di Luca Bernardo a Milano in ticket con Gabriele Albertini.

Forza Italia, quindi, correrà a Napoli con il suo simbolo appoggiando la lista civica di Catello Maresca. Domenico De Siano ha ringraziato " il nostro presidente per l'opportuna iniziativa che, oltre a rilanciare la nostra identità politica e a valorizzare la storia di un grande partito, esalta l'impegno di una vasta comunità che crede nel suo progetto democratico, liberale e riformista. Attendiamo ora l'ufficialità dell'intera coalizione ma, ribadiamo, siamo più che pronti ".

Anche Catello Maresca sembra pronto alla sfida. Prima di incassare l'appoggio di Silvio Berlusconi, in mattinata aveva commentato: " In queste settimane d'ascolto in giro per Napoli sto toccando con mano il desiderio di rinascita dei napoletani. Siamo un popolo positivo, ottimista e che ha voglia di fare. Io sono qui per interpretare questa voglia e per cambiare insieme la direzione di marcia della citta ".

Non saranno poche le sfide che attenderanno Maresca nel caso in cui dovesse venire eletto per la poltrona più prestigiosa di Palazzo San Giacomo. " Il tavolo del centrodestra di domani? Vediamo. Io sono qua: la nostra idea, il nostro modello organizzativo credo che oggi sia molto chiaro. Quindi aspettiamo che ci siano convergenze da parte del tavolo di centrodestra e delle tante associazioni che si stanno mobilitando e che vogliono accompagnare questo progetto ", aveva dichiarato ieri il candidato sindaco.