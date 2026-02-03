Anche due attivisti per i rifugiati tra i portabandiera a 5 cerchi

Non saranno solo gli atleti a sfilare con i Cinque Cerchi. A Milano-Cortina 2026, la Bandiera Olimpica verrà trasportata da dieci figure internazionali che incarnano pace, solidarietà e resilienza.

I nomi sono stati svelati ieri dal Comitato olimpico internazionale e dalla Fondazione: otto a Milano, due a Cortina. Allo stadio San Siro, tra i portabandiera italiani spiccano Nicolò Govoni, scrittore e attivista per i minori rifugiati, candidato al Nobel per la Pace, e Filippo Grandi, ex Alto Commissario Onu per i Rifugiati e vincitore dell'Olympic Laurel a Parigi 2024.

Accanto a loro, leggende dello sport come Eliud Kipchoge (foto a sinistra), maratoneta keniota simbolo di disciplina e perseveranza, e Rebecca Andrade (foto a destra), ginnasta brasiliana, vincitrice di due ori olimpici nonostante gravi infortuni. Non mancano storie straordinarie: Cindy Ngamba, prima atleta del Refugee Olympic Team a conquistare una medaglia (bronzo nella boxe a Parigi 2024), e Pita Taufatofua, poliedrico atleta tongano qualcuno lo ricorderà per essere stato il portabandiera del suo Paese a petto nudo e cosparso d'olio e ambasciatore Unicef, impegnato per giovani ed educazione nel Pacifico.

Tra i personaggi di rilievo globale, Tadatoshi Akiba, ex sindaco di Hiroshima e simbolo del disarmo nucleare, e Maryam Bukar Hassan, artista e Global Peace Advocate dell'Onu, testimoniano il potere dello sport come linguaggio universale. A Cortina, la bandiera sarà portata da due icone dello sport italiano: Franco Nones, primo campione olimpico di sci di fondo italiano, e Martina Valcepina, plurimedagliata nello short track.

In passato, l'onore era toccato a Paola Egonu, alfiere del vessillo olimpico, scelta dal Cio per la cerimonia di apertura di Tokyo 2020 per rappresentare gli atleti di tutto il mondo.

Cinque cerchi su sfondo bianco, simbolo dell'incontro tra continenti, prenderanno vita grazie a storie di coraggio, impegno e passione. Milano-Cortina 2026 promette così di lasciare un segno che va oltre la competizione: lo sport come strumento di pace e speranza per il mondo intero.