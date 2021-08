Anche i 5 Stelle fermano la Lamorgese: "Lo ius soli non è una priorità"

Le vittorie azzurre alle Olimpiadi hanno paradossalmente ripristinato un acceso dibattito su un tema politico importante: lo ius soli continua a dividere i partiti. A infiammare la situazione è stato Giovanni Malagò, presidente del Coni, secondo cui chi ha determinati requisiti " deve avere immediatamente la cittadinanza italiana e non iniziare una via crucis che spesso fa scappare chi si stanca di aspettare ". Pertanto sostiene che non riconoscere lo ius sportivo " è aberrante, folle ". Parole che hanno preceduto quelle di Luciana Lamorgese, che si è affrettata a rilanciare l'argomento. Il ministro dell'Interno spera che " si arrivi ad una sintesi " anche perché " questi ragazzi devono sentirsi parte integrante della società ".

Lo stop del M5S

Mentre nel centrosinistra sono ovviamente partiti appelli a sostegno dello ius soli e invettive nei confronti di chi osa opporsi, si registra un'importante presa di posizione del Movimento 5 Stelle che in sostanza non si schiera a peso morto a favore di una nuova legge sulla cittadinanza. A prendere le distanze dal radicalismo del fronte rosso è stata Paola Tavera che, intervistata da La Repubblica, ha bocciato il tentativo di accelerare ora sullo ius soli: " Credo che nell’attuale situazione politica ci siano altre priorità ". La senatrice grillina ha inoltre aggiunto che " questo argomento ogni tanto è usato in maniera pretestuosa ". La Taverna infatti ritiene che in questo preciso e particolare momento " c'è un lavoro enorme che ci aspetta per la lotta alla pandemia e per sostenere la ripresa ".

Le barricate del centrodestra

Nelle scorse ore il centrodestra è andato sulle barricate, nel tentativo di stoppare le intenzioni della sinistra e della Lamorgese. Il timore di Forza Italia è che con queste dichiarazioni si possa " prestare ulteriormente il fianco all'immigrazione clandestina ". Fortemente critica anche la Lega, che per bocca del leader Matteo Salvini ha respinto al mittente le proposte avanzate dalla titolare del Viminale e ha lanciato una sorta di ultimatum: " La invito a darsi una mossa per fermare gli sbarchi. Mi sembra che abbia le idee molto confuse e rischia di far danno. Facesse meglio il suo lavoro sarebbe meglio per tutti ".