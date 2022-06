"Anche noi a torso nudo?". I leader del G7 ironizzano su Vladimir Putin

A Schloss Elmau è in corso il vertice del G7, che inevitabilmente verte sulla guerra in Ucraina e sulle sue conseguenze economiche e commerciali. Il clima non era sicuramente sereno tra i leader mondiali, che hanno comunque trovato il modo di alleggerire la tensione con qualche battuta. In particolare, è stato il premier canadese Justin Trudeau a trovare la chiave giusta per stemperare il clima, cogliendo l'occasione di una domanda del premier Boris Johnson per fare una battuta su Vladimir Putin.

" Con le giacche? Senza? Ci togliamo i cappotti? ", ha chiesto il premier britannico Boris Johnson, prima delle foto di rito, sedendosi al tavolo nel castello di Elmau, che ospita il vertice. Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha suggerito di aspettare la foto ufficiale prima di spogliarsi, ma Johnson ha insistito, con tono scherzoso: " Dobbiamo dimostrare di essere più duri di Putin ". Il premier inglese ha servito la battuta a Justin Trudeau sul piatto d'argento, tanto che il primo ministro canadese non se l'è fatto ripetere due volte e ha ribattuto: " Facciamo uno spettacolo di equitazione a torso nudo ".

Il riferimento dei due leader è alle numerose occasioni in cui Vladimir Putin si è fatto riprendere a torso nudo nelle foto ufficiali diffuse dal Cremlino con l'obiettivo di dimostrare la sua presunta prestanza atletica. In particolare, il premier canadese si riferiva a uno scatto che fece il giro del mondo nel 2009, quando il presidente russo venne ritratto a cavallo nelle lande siberiane con solo indosso un paio di pantaloni.