Ancora troppi "scoperti" Maglia nera per i 40-49enni

La campagna vaccinale non riesce a riprendere quota. Le somministrazioni quotidiane restano sotto la soglia di 400mila dosi al giorno. Comincia a pesare quella quota di popolazione che non intende vaccinarsi, diffidenti e in alcuni casi no vax. Nel mirino degli esperti le fasce 60/69 con 1.156.184 senza neppure una dose e quella 50/59 con ancora 2.135.629 persone scoperte.

Ma ora l'attenzione si rivolge anche alla fascia 40/49 che in numeri assoluti è quella che oppone maggiore resistenza al vaccino. E guarda caso è proprio la fascia alla quale appartiene la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Tra i 40/49 anni sono addirittura 2.511.877 i soggetti che non hanno ricevuto neppure una dose, quasi il 29 % del totale.

Certo in percentuale la fascia più scoperta è quella dai 12 ai 19 anni, con il 54,58 % senza una dose. Ma in numeri assoluti sono meno dei quarantenni, esattamente 2.487.003. Occorre poi considerare che il vaccino per questa fascia d'età è stato autorizzato molto più tardi. Insomma i quarantenni hanno avuto molto più tempo a disposizione per vaccinarsi e dunque il sospetto è che chi è ancora fuori semplicemente non intenda farlo come nel caso degli over 50.

Se si va a vedere l'andamento delle somministrazioni per i quarantenni si evidenzia come ci sia stato un picco il 23 luglio con oltre 130mila dosi per poi progressivamente scendere ieri a poco più di 50mila. Peseranno le ferie certo, Ma per le altre fasce d'età per le quali la vaccinazione si è aperta più tardi non è stata registrata una discesa così rapida nell'ultimo periodo.

Il vaccino è stato accolto molto meglio dai più giovani. Tra i 20 ed i 29 anni non hanno ricevuto ancora una dose 1.838.138 ragazzi, pari al 30,42 %. Molti di più gli scoperti nella fascia 30/39, 2.295.623.

In queste ore poi stanno scattando le sanzioni per tutti gli operatori sanitari che non si sono ancora vaccinati. Una percentuale intorno al 3 per cento che però corrisponde ad oltre 36mila soggetti sparsi sul territorio.

E così le regioni hanno iniziato a sospendere medici, infermieri e operatori socio sanitari no vax. Addirittura 500 in Sardegna, una quarantina in Veneto, 70 in Liguria.