Un anniversario nel segno dei "globetrotter"

Frédérique Constant è un marchio che nasce dalla combinazione di due nomi: Frédérique Schreiner (1881 1969) e Constant Stas (1880 1967). Il fondatore Peter Stas è il discendente di quarta generazione di Constant Stas. L'attività del bisnonno fu avviata nel 1904 e, all'inizio, era centrata su quadranti stampati per orologi. Fu nel 1988, che la Frédérique Constant SA venne ufficialmente avviata. Nel 2023, dunque, ricorrono i 35 anni di lavoro della Maison che, allo stato attuale può fregiarsi dell'appellativo di manifattura, sancito dai 30 calibri realizzati in-house (comprese complicazioni), all'interno di una sede di 6.200 mq, situata nel sobborgo ginevrino di Plan-les-Ouates. Una configurazione (la Casa impiega anche movimenti di qualità forniti da terzi) che non ha impedito di salvaguardare sempre il massimo rapporto qualità/prezzo, legato all'accessibilità. La Casa ha voluto celebrare tale «prima giovinezza» con due versioni del suo Highlife Worldtimer Manufacture, da 41 mm: la prima in oro rosa, in serie limitata a 35 esemplari; la seconda in acciaio, non limitata, con quadrante color cioccolato. Highlife è la punta di diamante delle collezioni Frederique Constant, con la sua cassa tonneau, dagli sfacci superiore ed inferiore ad accogliere una placca con funzione di monoansa lucida (finitura adattata anche su lunetta e corona). La variante preziosa, prevede un quadrante blu petrolio, mentre quella in acciaio adotta una cromia marrone cioccolato e, oltre ai cinturini in alligatore e caucciù, aggiunge anche l'alternativa con bracciale.

L' Highlife Worldtimer Manufacture è dotato del calibro automatico FC-718 Manufacture (28.800 alternanze/ora, riserva di carica di 38 ore, visibile fronte fondello), realizzato in-house. La sua più interessante peculiarità sta nel fatto che tutte le funzioni sono fruibili mediante corona: carica (prima posizione); regolazione data (seconda posizione, senso orario) e città di riferimento (seconda posizione, senso antiorario); correzione ora (terza posizione). La funzione Worldtimer si può attivare selezionando la città desiderata e posizionandola a ore 12 sul quadrante: una volta sincronizzati i dischi interni, sarà chiara l'ora nelle più importanti città del mondo (24, serigrafate sulla fascia periferica).

Inoltre, sul disco mobile intermedio delle 24 ore, la fascia più chiara indica se è giorno, mentre quella più scura segnala il periodo notturno. Infine, al 6, ecco il piccolo quadrantino del datario analogico a finitura soleil. A livello estetico, emerge, al centro, una mappa del mondo, tratteggiata a rilievo su meridiani e paralleli, mentre lancette e indici sono luminescenti.